Công an khuyến cáo sau vụ 1 phụ nữ đến trường lừa đón 2 học sinh 26/09/2025 17:50

(PLO)- Công an khuyến cáo và đề nghị Hiệu trưởng các trường phổ biến đến các em học sinh cần nâng cao cảnh giác, không nghe và làm theo lời người lạ.

Công an xã Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) vừa có thông báo gửi Hiệu trưởng các trường Tiểu học, Trung học Cơ sở trên địa bàn xã về việc nâng cao tỉnh thần cảnh giác cho học sinh.

Trước đó, vào thời điểm tan học buổi trưa ngày 24-9 tại một Trường Tiểu học trên địa bàn xã Tân Phú, một phụ nữ tiếp cận 2 học sinh rồi nói cha mẹ các em nhờ chở về. Các cháu nghi ngờ nên không lên xe của người này và chạy vào sân trường.

Công an khuyến cáo nâng cao tinh thần cảnh giác. Ảnh: VH.

Từ tình hình trên, Công an xã Tân Phú đề nghị Hiệu trưởng các trường học phổ biến đến các em học sinh cần nâng cao cảnh giác, không nghe và làm theo lời người không quen biết.

Khi gặp sự việc tương tự nêu trên, khuyến cáo các cháu học sinh nhanh chóng báo cho bảo vệ, giáo viên hoặc phụ huynh biết và đề nghị nhà trường báo về trực ban Công an xã qua số điện thoại 02513.856.059 để phối hợp xử lý.