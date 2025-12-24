Công an tìm người đàn ông mất liên lạc bí ẩn sau 1 ngày rời gia đình 24/12/2025 08:53

(PLO)- Chỉ sau 1 ngày rời nhà, người đàn ông mất liên lạc bí ẩn và đến nay đã hơn 10 ngày vẫn chưa có thông tin.

Trưởng Công an xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng, vừa phát đi thông báo truy tìm người đàn ông mất liên lạc, gửi công an các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, quần chúng nhân dân xã Hàm Tân và Công an xã Bình An, tỉnh Đồng Nai.

Thông báo truy tìm người mất liên lạc của Công an xã Hàm Tân. Ảnh: PN

Theo đó, vào khoảng 14h30' ngày 22-12, Công an xã Hàm Tân tiếp nhận tin báo của bà Nguyễn Thị Thanh Xuân (43 tuổi) trình báo về việc vào ngày 17-12, chồng bà là ông Đoàn Đức Thanh (45 tuổi; ngụ thôn 3, Hàm Tân) rời khỏi nhà và nói với gia đình là đi làm cống nước sạch ở nhà văn hóa khu 15, xã Bình An, tỉnh Đồng Nai.

Tuy nhiên, đến hôm sau (18-12), gia đình không thể liên lạc được với ông Thanh nên đã đến khu 15, xã Bình An, tỉnh Đồng Nai, tìm kiếm, liên lạc với những người thân, bạn bè nhưng đều không có tin tức.

Ông Đoàn Đức Thanh

Công an xã Hàm Tân thông báo đến các cơ quan, đơn vị, quần chúng nhân dân biết, phối hợp truy tìm; thông tin người mất liên lạc có lai lịch, đặc điểm nhận dạng: Ông Thanh cao khoảng 1m60, nặng khoảng 55 kg, màu da ngăm đen, dáng người ốm, cao, tóc đen ngắn có chẻ mái. Khi đi ở trần, mặc quần tây màu đen, không mang điện thoại di động, không mang giấy tờ tùy thân,

Ai có thông tin ông Đoàn Đức Thanh, vui lòng thông báo về Công an xã Hàm Tân, Lâm Đồng, qua số điện thoại: 02523.877.113, địa chỉ: Đường 22/4, thôn 2, Hàm Tân, Lâm Đồng, để phối hợp giải quyết.