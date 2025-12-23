Lâm Đồng đăng ký làm việc với Trung ương gỡ nút thắt cho dự án 981 tỉ đồng 23/12/2025 09:46

(PLO)- Tỉnh Lâm Đồng đăng ký làm việc với các cơ quan Trung ương nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của dự án hồ chứa nước Ta Hoét hơn 981 tỉ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 (BQLDA) tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi Sở Tài chính báo cáo tình hình xử lý khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư công (hệ thống cơ sở dữ liệu 751).

Khu vực dự án. Ảnh: PĐ

Theo đó, sau khi rà soát, dự án còn khó khăn, vướng mắc kéo dài hiện có tên trên hệ thống cơ sở dữ liệu 751 là dự án hồ chứa nước Ta Hoét. Ngoài dự án này, đơn vị không có dự án đầu tư công nào khác thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh bị tồn đọng.

BQLDA đề nghị Sở Tài chính đưa ra khỏi hệ thống cơ sở dữ liệu 751 các dự án đã được giải quyết, gồm: Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương (giai đoạn 1).

Liên quan đến dự án hồ chứa Ta Hoét, BQLDA đã đề nghị Văn phòng UBND tỉnh tham mưu lịch làm việc với các bộ, ngành Trung ương.

Cụ thể, đoàn công tác của UBND tỉnh đăng ký làm việc với Bộ Tài chính vào sáng 24-12. Nội dung báo cáo về việc cho phép bố trí vốn bổ sung từ phần vốn chưa giải ngân hết của kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 sang giai đoạn 2026-2030 cho dự án này.

Đoàn cũng đăng ký làm việc với Thanh tra Chính phủ vào chiều cùng ngày để đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Dự án được khởi công từ tháng 2-2023. Ảnh: PĐ

Dự án hồ chứa nước Ta Hoét (xã Hiệp Thạnh) có tổng vốn đầu tư hơn 981 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương. Khi hoàn thành, hồ sẽ cung cấp nước tưới cho 2.080 ha lúa và hoa màu, bổ sung nước cho 500 ha khu tưới hồ Tuyền Lâm và cấp nước sinh hoạt cho 65.000 dân.

Dự án khởi công ngày 20-2-2023, đến nay đã hoàn thành cầu giao thông, thông xe kỹ thuật từ 30-7-2023, thi công được 8/38 trụ điện và 100/1.900 m đường dây.

Tuy nhiên, hiện chỉ 73/190 hộ dân nhận bồi thường (33,8 ha, tương ứng 91,9 tỉ đồng), còn 117 hộ với 63,07 ha chưa bàn giao mặt bằng.

Thanh tra Chính phủ đang triển khai kế hoạch thanh tra chuyên đề các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài trên cả nước, trong đó có dự án hồ chứa Ta Hoét.