Cử tri Tây Ninh phấn khởi thực hiện quyền công dân trong ngày bầu cử 15/03/2026 11:01

(PLO)- Khoảng 2,3 triệu người dân tại Tây Ninh đồng loạt đi bầu cử tại 1.664 khu vực bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm của cử tri.

Sáng 15-3, khoảng 2,3 triệu cử tri trên toàn tỉnh Tây Ninh đã đến 1.664 khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Cử tri đến các điểm bầu cử để tham gia bỏ phiếu.

Tại nhiều điểm bầu cử, cử tri có mặt từ sớm với tâm trạng phấn khởi, háo hức lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Đúng 7 giờ sáng, tại khu phố Phú Nhơn, phường Long An, thuộc đơn vị bầu cử số 24 gồm các phường Long An và Khánh Hậu, tổ chức khai mạc, tiến hành các nghi thức kiểm tra hòm phiếu theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh thực hiện bỏ phiếu tại đơn vị bầu cử số 24.

Ông Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, đã tham dự lễ khai mạc và trực tiếp thực hiện bỏ phiếu tại đây. Sau khi hoàn tất các thủ tục, ông bỏ lá phiếu vào thùng phiếu trong sự chứng kiến của đông đảo cử tri và tổ bầu cử.

Cử tri xem tiểu sử các ứng cử viên tại điểm bầu cử.

Trước khi thực hiện quyền bầu cử, cử tri dành thời gian tìm hiểu kỹ thông tin các ứng cử viên được niêm yết công khai tại điểm bỏ phiếu.

Tại khu vực biên giới và nhiều địa điểm khác, hoạt động bầu cử cũng diễn ra sôi nổi.

Các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Trăng phấn khởi đi bầu cử.

Đặc biệt, tại 19 xã khu vực biên giới, các cán bộ, chiến sĩ biên phòng cũng tham gia bỏ phiếu cùng người dân địa phương. Tại khu vực bỏ phiếu số 11, ấp Sông Trăng, xã Hưng Điền, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Đồn biên phòng Sông Trăng đã đến điểm bầu cử trong không khí trang nghiêm nhưng đầy phấn khởi. Các chiến sĩ thực hiện đầy đủ quy trình, mong muốn bầu chọn được những đại biểu có đức, có tài, góp phần đưa quê hương ngày càng phát triển.

Các cử tri tham gia bỏ phiếu.

Trong suốt buổi sáng, hoạt động bầu cử diễn ra trật tự và đúng quy trình. Cử tri lần lượt nhận phiếu, nghiên cứu danh sách ứng cử viên, sau đó vào khu vực viết phiếu và bỏ phiếu theo quy định. Công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện quyền bầu cử.

Nhiều cử tri cho biết họ đã chủ động tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên trước ngày bầu cử để có sự lựa chọn phù hợp.

Cử tri Đàm Văn Tuyến (đeo kính) tham gia bỏ phiếu bầu cử.

Cử tri Đàm Văn Tuyến (khu phố Phú Nhơn, phường Long An) chia sẻ rằng ông kỳ vọng những người trúng cử sẽ đưa ra các quyết sách và chính sách thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Không khí đường phố trung tâm phường Long An, Tây Ninh ngày bầu cử 15-3.

“Tôi mong các đại biểu sau khi đắc cử sẽ có những chính sách giúp đời sống người dân được cải thiện, để tỉnh Tây Ninh ngày càng phát triển,” ông Tuyến bày tỏ.

Với sự tham gia tích cực của đông đảo cử tri cùng tinh thần trách nhiệm cao, ngày bầu cử tại Tây Ninh đã diễn ra trong không khí phấn khởi, dân chủ và đúng quy định, thể hiện niềm tin của người dân vào những đại biểu sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình.