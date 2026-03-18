Đậu xe ở dải dừng khẩn cấp trên cao tốc, lái và phụ xe cùng ngủ ngon lành 18/03/2026 15:14

(PLO)- Đậu ở dải dừng khẩn cấp, lái và phụ xe cùng ngủ nhưng không bật đèn cảnh báo hoặc đặt biển cảnh báo theo qui định.

Ngày 18-3, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Đội CSGT số 6, Phòng 6, Cục CSGT) cho biết tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyên đề, đã đồng loạt tổ chức 10 tổ tuần tra, sử dụng camera nghiệp vụ ghi hình các trường hợp vi phạm để xử lý “phạt nguội” trên 6 tuyến cao tốc từ TP.HCM – Vân Phong qua địa bàn TP.HCM, Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa.

Tài xế và phụ xe đang ngủ ngon lành.

Các hành vi tập trung xử lý gồm: Dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định; không bật đèn cảnh báo nguy hiểm khi gặp sự cố buộc phải dừng xe tại làn khẩn cấp; không đặt biển cảnh báo hoặc thiết bị cảnh báo cách tối thiểu 150m về phía sau khi dừng xe khi buộc phải dừng trên phần làn đường xe chạy.

Trong ngày 17-3, Đội CSGT số 6 đã ghi nhận trên 22 trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định và đã gửi thông báo xử phạt đến các chủ phương tiện.

Đáng chú ý, vào lúc 3 giờ 18 phút ngày 18-3, trên cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo đoạn giáp ranh Khánh Hòa – Lâm Đồng, lực lượng CSGT phát hiện một xe tải loại đông lạnh biển số đăng ký TP.HCM đang đậu tại dải dừng khẩn cấp.

Lực lượng CSGT đã tiến hành ghi hình kiểm tra, thời điểm trên cả tài xế và phụ xe đang ngủ ngon lành trong cabin xe.

CSGT đến sát bên nhưng tài xế đang ngủ rất say.

Căn cứ điểm c khoản 7 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt tiền của hành vi dừng, đỗ sai qui định trên cao tốc sẽ bị phạt tiền từ 12-14 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Ngoài kiểm tra, xử phạt hành vi dừng, đỗ trên cao tốc sai qui định, Đội CSGT số 6 cũng tăng cường xử lý hành vi “bám làn trái” trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây.

Cụ thể, Cục Đường bộ Việt Nam ban hành Quyết định số 73/QĐ-CĐBVN phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án tổ chức giao thông, phân làn và quy định tốc độ trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây.

Theo đó, cấm xe tải có khối lượng toàn bộ trên 7.500 kg và xe khách trên 29 chỗ ngồi lưu thông trên làn 1 (làn sát dải phân cách giữa).

Xe ben bám làn trái chạy tốc độ chậm gây bức xúc cho người tham gia giao thông.

Thời gian qua, đa số người điều khiển phương tiện đã chấp hành nghiêm quy định phân làn, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn. Tuy nhiên, qua công tác tuần tra, kiểm soát, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 vẫn phát hiện một số trường hợp vi phạm hành vi “bám làn trái”.

Hành vi này làm cản trở phương tiện xin vượt, gây ức chế giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn ở tốc độ cao.

CSGT lập biên bản xử phạt lái xe tải "bám làn trái".

Đội CSGT số 6 vừa lập biên bản xử phạt xe tải ben “bám làn trái” trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đoạn qua xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng.

Cụ thể, các trường hợp này bị lập biên bản xử lý, phạt tiền từ 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.