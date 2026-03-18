Bị Cục CSGT tước tem kiểm định, nhà xe vẫn liều lĩnh chở khách Nam - Bắc 18/03/2026 16:21

(PLO)- Dù đang trong thời gian bị Cục CSGT tước giấy chứng nhận và tem kiểm định, một xe khách giường nằm vẫn ngang nhiên chở khách tuyến Nam - Bắc.

Ngày 18-3, Phòng CSGT Công an TP Huế cho biết đã phát hiện và xử lý một xe khách giường nằm vi phạm quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật.

Trước đó, qua phản ánh từ Cục CSGT (Bộ Công an), xe khách BKS 36H-170.62 đã bị tước giấy chứng nhận và tem kiểm định nhưng vẫn chở khách tuyến Nam - Bắc.

Xe khách giường nằm bị cục CSGT tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cùng tem kiểm định trong thời hạn 2 tháng.

Đến 11 giờ 7 phút ngày 17-3, lực lượng Cảnh sát giao thông TP Huế xác định phương tiện đang lưu thông trên đường Hùng Vương nên đã dừng xe kiểm tra.

Tài xế là ông Nguyễn Trọng Hà (54 tuổi, ngụ ở phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm định hợp lệ.

Được biết, trước đó vào ngày 10-3, phương tiện này đã bị Cục CSGT xử phạt và tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cùng tem kiểm định trong thời hạn 2 tháng.

CSGT Công an TP Huế lập biên bản, xử lý xe khách giường nằm vi phạm quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật.

Phương tiện bị tước do hành vi đưa xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có kích thước khoang chở hành lý không đúng với thông số kỹ thuật được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe tham gia giao thông.

Hiện Phòng CSGT Công an TP Huế đã lập biên bản, xử lý theo quy định.