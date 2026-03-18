Nam thanh niên rủ bạn gái nhí đi nhậu rồi xâm hại 18/03/2026 15:10

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, bắt tạm giam nam thanh niên nhiều lần xâm hại bạn gái 14 tuổi.

Ngày 18-3, thông tin từ Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Y Bóc Tô Ayun (22 tuổi, ngụ phường Tân An, Đắk Lắk) để điều tra tội giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Y Bóc Tô Ayun tại công an. Ảnh: S.Đ

Theo điều tra ban đầu, tháng 11-2025, Y Bóc Tô Ayun quen biết với cháu K (14 tuổi, ngụ phường Thành Nhất, Đắk Lắk) qua mạng xã hội Facebook.

Sau một thời gian nhắn tin qua lại, hai người nảy sinh tình cảm yêu đương. Khoảng 1 giờ ngày 4-1, Y Bóc Tô Ayun rủ cháu K đi ăn nhậu, xem phim và giao cấu với cháu gái này.

Đến các ngày 7 và 8-1, Y Bóc Tô Ayun tiếp tục rủ cháu gái về nhà mình rồi quan hệ tình dục.

Khi phát hiện con gái bị xâm hại, cha mẹ cháu K đã đến công an trình báo, tố giác Y Bóc Tô Ayun.