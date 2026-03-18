Nam thanh niên rủ bạn gái nhí đi nhậu rồi xâm hại

Ngày 18-3, thông tin từ Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Y Bóc Tô Ayun (22 tuổi, ngụ phường Tân An, Đắk Lắk) để điều tra tội giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.
Theo điều tra ban đầu, tháng 11-2025, Y Bóc Tô Ayun quen biết với cháu K (14 tuổi, ngụ phường Thành Nhất, Đắk Lắk) qua mạng xã hội Facebook.
Sau một thời gian nhắn tin qua lại, hai người nảy sinh tình cảm yêu đương. Khoảng 1 giờ ngày 4-1, Y Bóc Tô Ayun rủ cháu K đi ăn nhậu, xem phim và giao cấu với cháu gái này.
Đến các ngày 7 và 8-1, Y Bóc Tô Ayun tiếp tục rủ cháu gái về nhà mình rồi quan hệ tình dục.
Khi phát hiện con gái bị xâm hại, cha mẹ cháu K đã đến công an trình báo, tố giác Y Bóc Tô Ayun.