Phà Cát Lái và Bình Khánh điều chỉnh tăng giá vé 18/03/2026 15:15

(PLO)- Trước biến động của giá xăng dầu, đơn vị vận hành phà Cát Lái và phà Bình Khánh đã điều chỉnh tăng giá vé.

Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong TP.HCM vừa thông báo điều chỉnh tăng giá vé phà Cát Lái và Bình Khánh từ ngày 18-3. Theo đó, người đi bộ, xe đạp là 3.000 đồng/lượt; xe máy là 8.000 đồng/lượt; xe máy và người ngồi sau xe máy là 11.000 đồng/lượt.

Giá xăng dầu tăng, phà Cát Lái và Bình Khánh điều chỉnh giá vé. Ảnh: ĐT

Ngày 18-3, trao đổi với PLO, đơn vị vận hành phà Cát Lái và Bình Khánh - Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong TP.HCM cho biết giá vé qua phà được điều chỉnh tăng, nằm trong khu giá được UBND TP.HCM ban hành vào đầu năm 2025.

Tuy nhiên, việc tăng giá vé này vẫn không đủ bù đắp chi phí nhiên liệu tăng đột biến thời gian qua. Còn đợt điều chỉnh giá năm 2025 là để bù bù trượt giá từ năm 2011 đến 2025 (giá vé cũ đã sử dụng 14 năm).

"Tình hình biến động, giá dầu diesel tăng đột biến kể từ ngày 5-3 đến nay đã gây sức ép và đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động vận tải hành khách tại hai bến phà Bình Khánh và bến phà Cát Lái. Theo đó, để đảm bảo cân đối thu, chi thực tế phù hợp với mặt bằng giá thị trường theo chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong thời điểm hiện nay, Công ty thực hiện kê khai giá áp dụng đơn giá tối đa theo Quyết định 1189/QĐ-UBND ngày 28/3/2025. Giá vé tăng đợt này khá ít, trong đó xe dưới 30 chỗ chỉ tăng từ 1.000 -2.000 đồng, tăng dao động từ 3-10%"- đơn vị vận hành thông tin.

Đồng thời, phía Công ty cũng đang xin UBND TP.HCM, Sở Xây dựng điều chỉnh tăng giá trần tối đa để đảm bảo hoạt động trong tình hình căng thẳng giá nhiên liệu hiện nay.



Bảng chi tiết kê khai mức giá qua phà: