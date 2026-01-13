Thông báo phân luồng giao thông tại bến phà Cát Lái 13/01/2026 10:32

(PLO)- Bến phà Cát Lái sẽ cấm ô tô trên 8 tấn lưu thông qua phà theo hai khung giờ trong các ngày 14 và 15-1-2026 để phục vụ lễ khởi công dự án cầu Cát Lái.

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai vừa ra thông báo về việc phối hợp điều tiết hoạt động tại bến phà Cát Lái nhằm phục vụ tổ chức Lễ khởi công, động thổ, khởi động, thông xe kỹ thuật các dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có lễ động thổ dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái theo phương thức đối tác công tư.

Theo thông báo, từ 0 giờ đến 5 giờ ngày 14-1, cấm ô tô trên 8 tấn lưu thông qua phà Cát Lái. Tiếp đó, từ 9 giờ ngày 14-1 đến 17 giờ ngày 15-1, tiếp tục cấm ô tô trên 8 tấn qua phà.

Để giảm áp lực giao thông, hạn chế ùn tắc tại khu vực bến phà Cát Lái, cơ quan chức năng tổ chức phân luồng và hướng dẫn phương tiện lưu thông theo các lộ trình thay thế.

Phối cảnh dự án cầu Cát Lái.

Cụ thể, các phương tiện từ xã Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) đi TP.HCM được khuyến nghị đi theo lộ trình: đường Lý Thái Tổ – đường Quách Thị Trang – đường 25B (hoặc đường Hùng Vương) – Quốc lộ 51 – cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây để vào trung tâm TP.HCM.

Đối với xe tải nhẹ và xe máy, phương tiện di chuyển theo các nhánh đường nội bộ xã Đại Phước để tiếp cận cầu cảng phụ (phà nhỏ) của bến Cát Lái theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết.

Ở chiều ngược lại, các phương tiện từ TP.HCM đi xã Nhơn Trạch được khuyến cáo lưu thông theo lộ trình: Xa lộ Hà Nội – ngã tư Vũng Tàu – Quốc lộ 51 – đường 25B – trung tâm xã Nhơn Trạch. Người dân cũng có thể chủ động lựa chọn các hướng lưu thông khác phù hợp nhu cầu hành trình.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an xã Đại Phước được yêu cầu tổ chức điều tiết, hướng dẫn giao thông, bảo đảm an ninh trật tự trong suốt thời gian cấm, hạn chế lưu thông. Người tham gia giao thông phải chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, hệ thống báo hiệu giao thông; nhường đường cho xe ưu tiên và xe phục vụ lễ động thổ.

Theo kế hoạch, lễ động thổ hai dự án cầu Cát Lái và cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) sẽ được tổ chức vào ngày 15-1-2026. Đây là các công trình giao thông trọng điểm, có vai trò kết nối tỉnh Đồng Nai với TP.HCM, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội cho khu vực Đông Nam Bộ.

Trong đó, dự án cầu Cát Lái thuộc nhóm A, là công trình cấp đặc biệt, gồm cầu và hệ thống đường giao thông với tổng chiều dài hơn 11,6 km. Điểm đầu dự án tại phường Cát Lái (TP.HCM), điểm cuối kết nối với đường cao tốc Bến Lức – Long Thành tại xã Đại Phước (Đồng Nai). Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 18.300 tỉ đồng.

Dự án cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) có tổng chiều dài cầu và tuyến khoảng 9,8 km, kết nối từ phường Long Phước (TP.HCM) qua phường Tam Phước và giao với cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu. Tuyến bắt đầu tại nút giao Gò Công (Km1+500) trên đường Vành đai 3 TP.HCM và kết thúc tại điểm giao Quốc lộ 51, với tổng mức đầu tư gần 11.500 tỉ đồng.