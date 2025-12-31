TP.HCM điều chỉnh giao thông nhánh đường kết nối nút giao Cát Lái 31/12/2025 15:14

(PLO)- Từ hôm nay, nhánh S1 nút giao Cát Lái sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông, hướng từ Rạch Chiếc đi Mai Chí Thọ.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên nhánh S1 nút giao Cát Lái (đoạn từ cầu Rạch Chiếc đến salon ô tô Honda).

Theo đó, kể từ ngày 31-12, tổ chức giao thông trên nhánh S1 nút giao thông Cát Lái được điều chỉnh như sau:

Hướng từ nút giao An Phú đến cầu Rạch Chiếc: tổ chức lưu thông theo như hiện trạng.

Hướng từ cầu Rạch Chiếc đến salon ô tô Honda: tổ chức lưu thông 1 làn xe (rộng 5m) và cấm xe ô tô khách, xe ô tô tải lưu thông. Đóng khoảng mở trước bãi giữ xe ga metro Rạch Chiếc.

Bố trí đèn tín hiệu giao thông hoạt động theo chế độ xanh, vàng, đỏ tại giao lộ nhánh S1 – đường vào khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc và bố trí đèn tín hiệu giao thông hoạt động theo chế độ chớp vàng tại giao lộ nhánh S1 – đường vào hẻm bê tông gần salon ô tô Honda.

Nhánh đường S1 sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông. Ảnh: LINH TRẦN

Người điều khiển phương tiện phải chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ.

Đóng khoảng mở trước bãi giữ xe ga metro Rạch Chiếc. Ảnh: LINH TRẦN

Sở Xây dựng yêu cầu Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị thực hiện các thủ tục nghiệm thu trước khi đưa vào khai thác công trình theo đúng quy định hiện hành.

Sau khi đưa vào khai thác, Trung tâm có trách nhiệm theo dõi tình hình giao thông tại khu vực và báo cáo kịp thời về Sở nếu xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông và mất an toàn giao thông trên tuyến đường này.

Đề nghị Công an Thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, điều hòa giao thông trên tuyến đường nhánh S1 nút giao thông Cát Lái sau khi đưa vào khai thác, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường này.