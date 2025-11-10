Cầu Cát Lái hơn 20.500 tỉ đồng sẽ được xây dựng ra sao? 10/11/2025 09:26

(PLO)- Dự án cầu Cát Lái được thiết kế 8 làn xe, trong đó có 6 làn cơ giới và 2 làn xe thô sơ, vận tốc thiết kế 80 km/m với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 20.524 tỉ đồng.

Sáng 10-11, tại kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) HĐND tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh Đồng Nai có tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc thống nhất cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái theo hình thức đối tác công tư (PPP). Dự án đi qua địa bàn 2 tỉnh Đồng Nai và TP.HCM.

Theo tờ trình, hiện mật độ phương tiện tăng cao, tuyến giao thông kết nối giữa tỉnh Đồng Nai và TP.HCM như Quốc lộ 1, Quốc lộ 51 đang bị quá tải, gây tắc nghẽn. Mặc dù thời gian qua các tuyến giao thông kết nối giữa 2 tỉnh đã được triển khai như các đường vành đai, cao tốc, kết nối vùng nhưng vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng nhu cầu giao thông kết nối, đặc biệt là khi sân bay quốc tế Long Thành đưa vào hoạt động.

Tại cuộc họp HĐND tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh Đồng Nai có tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc thống nhất cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái. Ảnh: VŨ HỘI.

Vì vậy, việc đầu tư các dự án giao thông kết nối 2 tỉnh Đồng Nai và TP,HCM nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông quy hoạch vùng Đông Nam Bộ, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hoá và phát triển kinh tế xã hội của 2 địa phương.

Việc kêu gọi các nhà đầu tư tư nhân tham gia thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức PPP đang được ưu tiên khuyến khích và theo chủ trương của 2 địa phương đã thống nhất triển khai các dự án cầu Cát Lái, cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2, cầu Phú Mỹ để kết nối giao thông tỉnh Đồng Nai và TP.HCM.

Trong đó, UBND tỉnh Đồng Nai có báo cáo cụ thể về việc thiết kế xây dựng cầu Cát Lái tổng 8 làn xe (trong đó có 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ) với vận tốc thiết kế 80 km/m. Điểm đầu nằm trên đường Nguyễn Thị Định (cách nút giao thông Mỹ Thuỷ khoảng 400 m, thuộc phường Cát Lái, TP.HCM). Điểm cuối kết nối cao tốc Bến Lức – Long Thành (thuộc xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai).

Tổng chiều dài dự án là 11,642 km, trong đó chiều dài cầu khoảng hơn 3 km, phần đường dẫn phía TP.HCM khoảng 972 m, phần đường phía Đồng Nai khoảng 7,6 km.

Việc xây dựng cầu chia 3 dự án thành phần. Thành phần 1 xây cầu Cát Lái và đường dẫn nối từ sau trạm thu phí cầu Cát Lái đến cao tốc Bến Lức – Long Thành. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 12.564 tỉ đồng (bao gồm chi phí lãi vay khoảng 1.248 tỉ đồng) do UBND tỉnh Đồng Nai đầu tư theo hình thức PPP.

Thành phần 2 sẽ giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng gần 3.000 tỉ đồng do UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện bằng nguồn ngân sách tỉnh.

Thành phần 3 sẽ giải phóng mặt bằng và đầu tư mở rộng đường Nguyễn Thị Định (TP.HCM), sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng gần 5.000 tỉ đồng do UBND TP.HCM thực hiện hình thức đầu tư và nguồn vốn đầu tư do UBND TP.HCM quyết định.

Thời gian bắt đầu thực hiện xây dựng từ năm 2025 đến năm 2028 với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 20.524 tỉ đồng. Hình thức đầu tư dự kiến bằng phương thức PPP và đầu tư (ngân sách của tỉnh Đồng Nai và TP.HCM). Cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự kiến là UBND tỉnh Đồng Nai.