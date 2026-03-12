Giải quyết nhanh 'điểm đen' tai nạn giao thông tại ngã năm Bến Lức 12/03/2026 11:11

(PLO)- Liên tiếp các vụ tai nạn giao thông, hai vụ tai nạn chết người chỉ trong một tháng xảy ra tại ngã năm Bến Lức khiến nơi đây trở thành nỗi ám ảnh của người đi đường.

Gần 1 tháng trở lại đây, liên tiếp hai vụ TNGT nghiêm trọng khiến hai người tử vong, trong đó có một nữ sinh lớp 10, xảy ra tại khu vực ngã năm Bến Lức. Những sự việc này khiến nhiều người dân địa phương không khỏi lo lắng khi phải lưu thông qua khu vực vốn được xem là “điểm đen” tai nạn giao thông.

Video: Cận cảnh nút giao ngã năm Bến Lức đầy nguy hiểm

Ngã năm Bến Lức nằm tại giao lộ giữa đường ĐT830 (Km 33+800m) với ĐT830C và đường Võ Công Tồn, thuộc ấp Bến Lức 2, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh. Đây là khu vực trung tâm của xã với mật độ dân cư đông đúc, xung quanh có nhiều trường học, bệnh viện, cơ quan nhà nước và các hàng quán dịch vụ.

Ngã năm Bến Lức nằm tại giao lộ giữa đường ĐT830 với ĐT830C và đường Võ Công Tồn lưu lượng qua đây rất lớn

Trong đó, đường tỉnh 830 hiện được xem là tuyến giao thông huyết mạch nối vùng tập trung công nghiệp trọng điểm của tỉnh Tây Ninh như Đức Hòa, An Thạnh, Hậu Nghĩa với Cảng quốc tế Long An.

Lưu lượng phương tiện lớn khiến ngã năm Bến Lức luôn trong tình trạng đông đúc.

Ngoài ra, tuyến ĐT830C kết nối với TP.HCM thông qua đường Nguyễn Hữu Trí, song song với Quốc lộ 1. Riêng đường Võ Công Tồn nối từ sông Bến Lức ra Quốc lộ 1 chia khu vực nội thị Bến Lức thành hai phía Đông và Tây.

Chính vì vậy, ngã năm Bến Lức trở thành nút giao thông quan trọng với lượng phương tiện lưu thông rất lớn, từ xe máy, ô tô đến xe tải, xe container. Áp lực giao thông cao khiến nguy cơ tai nạn luôn rình rập.

Tai nạn liên tiếp, người dân lo lắng

Theo ghi nhận, chỉ trong một tháng qua, khu vực này đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông chết người, một vụ liên quan đến xe tải và một vụ do va chạm với xe đầu kéo. Sau đó lại xảy ra vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy, may mắn nạn nhân chỉ bị thương. Những vụ tai nạn liên tiếp khiến người dân sống và làm việc quanh khu vực không khỏi lo lắng.

Ông Nguyễn Văn Hoàng, người từ Bình Phước đến Bến Lức thuê trọ và chạy xe ôm tại khu vực ngã năm gần một năm, cho biết bản thân đã chứng kiến nhiều vụ tai nạn thương tâm.

Nhiều học sinh phải băng qua nút giao đông xe tải, xe container tại ngã năm Bến Lức.

“Khu vực này rất nguy hiểm, xe container, xe tải lưu thông rất nhiều. Vào giờ cao điểm các hướng giao nhau, đặc biệt là học sinh đi học nếu không quan sát kỹ rất dễ xảy ra tai nạn. Chỉ trong một năm qua đã có hai em học sinh tử vong tại đây, rất thương tâm” - ông Hoàng nói.

Giờ tan học, lượng học sinh qua lại ngã năm Bến Lức rất đông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Cùng tâm trạng lo lắng, chị Bùi Ngọc Đào (xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh) cho biết ngày nào chị cũng đưa con đi học qua khu vực ngã năm Bến Lức nên luôn cảm thấy bất an.

Theo chị Đào, người dân mong muốn cơ quan chức năng có biện pháp hạn chế xe tải, xe container lưu thông qua khu vực vào các khung giờ cao điểm, đặc biệt là thời điểm học sinh đi học hoặc công nhân đi làm.

Áp lực giao thông dày đặc, tai nạn liên tiếp ở ngã năm Bến Lức khiến nhiều người lo sợ.

Nhiều xe máy cắt ngang khu vực ngã năm Bến Lức rất nguy hiểm.

"Cách bố trí các làn đường chuyển hướng ở ngã năm cũng khá phức tạp, người ít đi qua đây rất dễ đi nhầm hướng nếu không kịp quan sát các mũi tên dưới đường” - chị Đào chia sẻ.

Vì lo ngại tai nạn, nhiều người đi xe máy thường chọn các con hẻm hoặc đường tắt để tránh đi qua ngã năm này.

Cần giải pháp giảm áp lực giao thông

Theo người dân địa phương, trước đây khu vực ngã năm Bến Lức từng có vòng xoay và đã được điều chỉnh nhiều lần nhằm giảm áp lực giao thông. Lần điều chỉnh gần nhất vào tháng 5-2025, cơ quan chức năng đã thay đổi vòng xoay, kẻ lại vạch đường để phân luồng các hướng di chuyển.

Tuy nhiên, tai nạn giao thông tại khu vực này vẫn tiếp tục xảy ra, khiến nhiều người xem đây là “điểm đen”, nỗi lo sợ mỗi khi lưu thông qua.

Xe máy lưu thông xen giữa các ô tô trọng tải lớn.

Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch UBND xã Bến Lức cho biết khu vực ngã năm đã nhiều lần được điều chỉnh, phân luồng giao thông nhằm giảm áp lực và hạn chế tai nạn. Tuy nhiên, do lưu lượng phương tiện qua đây ngày càng tăng nên vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt đối với người đi xe hai bánh.

Theo ông Nam, UBND xã Bến Lức đang tiếp tục kiến nghị và phối hợp với Ban An toàn giao thông của tỉnh để đề ra các giải pháp như phân luồng giao thông, lắp đặt thêm biển cảnh báo nhằm giảm thiểu tai nạn.

Lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh thường xuyên tăng cường kiểm soát tại khu vực nhưng tai nạn vẫn thường xảy ra.

Về lâu dài, ông Nam cho biết khi dự án đường tỉnh 830E hoàn thành sẽ góp phần giảm áp lực giao thông tại khu vực này. Tuyến đường này có điểm đầu giao với nút giao Bến Lức của cao tốc TP.HCM – Trung Lương và điểm cuối giao với Quốc lộ 1 thuộc xã Bến Lức. Theo kế hoạch, dự kiến tuyến đường này sẽ hoàn thành trong năm nay.

Người dân mong sớm có giải pháp để đảm bảo an toàn giao thông qua khu vực ngã năm Bến Lức.

“Khi tuyến đường này hoàn thành, các xe trọng tải lớn sẽ không cần đi qua khu vực ngã năm nữa. Điều này sẽ giúp giảm áp lực giao thông và hạn chế tai nạn xảy ra như hiện nay” - ông Nam nói.