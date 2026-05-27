Khánh Hòa: Cán bộ có nhà cách nơi làm việc trên 30 km được ưu tiên mua nhà ở xã hội 27/05/2026 12:11

(PLO)- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở Khánh Hòa đi làm các nhà từ 30 km trở lên sẽ được hỗ trợ mua nhà ở xã hội.

Ngày 27-5, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết tỉnh vừa ban hành quy định chi tiết về trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn sau sắp xếp địa giới hành chính.

Quyết định này nhằm tiếp tục áp dụng quyết định số 37 ngày 30-6-2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa về hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi làm xa nhà từ 30 km trở lên có thể mua sở hữu nhà ở xã hội, ổn định cuộc sống.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi làm có trụ sở cách xã nhà từ 30 km trở lên được hỗ trợ mua nhà ở xã hội. Ảnh: XH

Theo đó, Quyết định 37 quy định chi tiết về trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Đối tượng được thụ hưởng chính sách mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; các sở, ban, ngành; UBND các xã, phường, đặc khu; chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan đến phát triển, quản lý, sử dụng, sở hữu nhà ở xã hội.

Trường hợp người được mua, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định pháp luật về nhà ở đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc từ 30 km trở lên thì được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội và chỉ được mua, thuê mua nhà ở xã hội cách địa điểm làm việc gần so với nhà ở thuộc sở hữu của người đó đến địa điểm làm việc.

Nhà ở thuộc sở hữu của mình cách địa điểm làm việc theo quy định nói trên được xác định bằng chiều dài của lộ trình đường giao thông đường bộ, đường thủy ngắn nhất từ nhà ở thuộc sở hữu của đối tượng đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội đến địa điểm làm việc của đối tượng đó.

Chủ đầu tư dự án được yêu cầu nghiên cứu, tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội bảo đảm đúng đối tượng, điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, chính sách này nhằm cụ thể hóa quy định tại khoản 2, Điều 9 Nghị quyết 201 ngày 29-5-2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Việc bổ sung quy định giúp tháo gỡ vướng mắc cho nhiều người lao động, công chức, viên chức đang sinh sống xa nơi làm việc, tạo điều kiện tiếp cận nhà ở xã hội thuận lợi và hợp lý hơn.