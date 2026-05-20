Khánh Hòa yêu cầu Tập đoàn Phúc Sơn giải trình việc chưa đối thoại với nhà đầu tư 20/05/2026 14:00

(PLO)- UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn đối thoại với các nhà đầu tư mua đất tại dự án liên quan sân bay Nha Trang cũ nhưng doanh nghiệp này không thực hiện.

Ngày 20-5, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết UBND tỉnh vẫn chưa nhận được công văn phản hồi của Công ty CP Phúc Sơn giải trình lý do chưa đối thoại với khách hàng theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh này.

Không đối thoại, phản hồi

Trước đó, ngày 12-5, UBND tỉnh này có công văn lần 2 tiếp tục yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn tổ chức đối thoại với hàng trăm khách hàng mua đất tại dự án sử dụng đất sân bay Nha Trang cũ.

Hôm 22-4, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành thông báo kết luận của ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh, tại cuộc họp đối thoại với đại diện các nhà đầu tư tại dự án khu trung tâm đô thị - thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang, dự án sử dụng đất sân bay Nha Trang cũ.

Dự án của Tập đoàn Phúc Sơn nằm trong khu đất sân bay Nha Trang cũ. Ảnh: XUÂN HOÁT

Trong đó, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn tổ chức đối thoại với các nhà đầu tư trước khi diễn ra phiên tòa phúc thẩm ngày 12-5. Cụ thể, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Tập đoàn Phúc Sơn cử người có thẩm quyền tổ chức đối thoại với các nhà đầu tư trong tháng 4-2026 tại phường Nha Trang.

Các nhà đầu tư cần cử đại diện tham gia đối thoại khoảng 10 người để việc nêu ý kiến trình bày, trao đổi, đối thoại, xử lý vấn đề liên quan được thuận lợi, đảm bảo thời gian.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị các nhà đầu tư, Tập đoàn Phúc Sơn sớm thống nhất thời gian, địa điểm cụ thể tổ chức đối thoại, sau đó có văn bản báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, cử cán bộ cùng tham dự để nắm tình hình, kết quả đối thoại.

Tuy nhiên, đến nay Tập đoàn Phúc Sơn vẫn chưa tổ chức đối thoại với các nhà đầu tư theo kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa như nêu trên, đồng thời chưa phản hồi thông tin để các nhà đầu tư biết.

Do đó, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Tập đoàn Phúc Sơn có văn bản giải thích rõ lý do chưa tổ chức đối thoại với các nhà đầu tư theo chỉ đạo, kết luận của UBND tỉnh. Đồng thời yêu cầu doanh nghiệp này khẩn trương có văn bản xác định cụ thể kế hoạch tổ chức đối thoại với các nhà đầu tư gửi UBND tỉnh, đại diện các nhà đầu tư biết.

PV đã nhiều lần liên hệ với lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn để tìm hiểu thêm sự việc nhưng không nhận được phản hồi.

Khách hàng yêu cầu gì?

Trước đó, 235 khách hàng liên quan dự án sử dụng đất sân bay Nha Trang cũ gửi đơn kiến nghị đến UBND tỉnh Khánh Hòa. Các khách hàng không đồng ý với nội dung bản án hình sự sơ thẩm ngày 10-1 của Tòa án Quân sự Quân khu 5 về tư cách tham gia tố tụng.

Các khách hàng cho rằng mình không phải là bị hại trong vụ án lừa đảo, mà phải được xác định với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Khu đất sân bay Nha Trang cũ. Ảnh: HUỲNH HẢI

Họ cho rằng quá trình dự án được thực hiện đã trực tiếp, tự nguyện ký kết hợp đồng với Tập đoàn Phúc Sơn, không phải với tư cách cá nhân ông Nguyễn Văn Hậu. Họ đã chuyển tiền vào tài khoản của Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn.

Các khách hàng cũng đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản đề nghị tòa án, các cấp có thẩm quyền xem xét, bảo vệ quyền lợi cho bên thứ ba, theo tinh thần kết luận của Bộ Chính trị, buộc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục thực hiện hợp đồng, bàn giao đất cho nhà đầu tư.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, về nội dung thứ nhất thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của tòa án cấp phúc thẩm. Do vậy, các khách hàng đã gửi đơn kháng cáo nội dung này đến tòa án cấp phúc thẩm, đề nghị giải quyết.

Riêng nội dung thứ hai, UBND tỉnh Khánh Hòa xét thấy hợp lý nên đã chuyển đơn, đề nghị hai cơ quan tố tụng quân sự giải quyết như nêu trên.