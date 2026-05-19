TP.HCM lọt top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu, về đích sớm 4 năm 19/05/2026 18:48

(PLO)- Tăng 12 bậc trên bảng xếp hạng của StartupBlink, hệ sinh thái khởi nghiệp TP.HCM lần đầu tiên lọt vào top 100 toàn cầu ở vị trí 98. Kết quả ấn tượng này giúp TP hoàn thành mục tiêu chiến lược sớm 4 năm so với định hướng đến năm 2030.

Ngày 19-5, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cho biết báo cáo chỉ số Hệ sinh thái Khởi nghiệp sáng tạo toàn cầu 2026 do tổ chức StartupBlink công bố, đã ghi nhận TP.HCM tăng 12 bậc, vươn lên vị trí thứ 98 toàn cầu. Đây là lần đầu tiên TP.HCM chính thức vào top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu.

TP.HCM lọt top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu, 'về đích' sớm 4 năm. Ảnh: MINH HOÀNG

Hoàn thành mục tiêu sớm 4 năm

Đây là thứ hạng cao nhất của TP.HCM từ trước đến nay trên bảng xếp hạng StartupBlink. Đồng thời, kết quả này giúp TP hoàn thành mục tiêu vào top 100 sớm khoảng 4 năm so với định hướng đến năm 2030.

Bên cạnh cột mốc Top 100 toàn cầu, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Thành phố tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể như xếp hạng 5 Đông Nam Á; xếp hạng 2 Đông Nam Á về mức độ trưởng thành của hệ sinh thái (Ecosystem Maturity); xếp hạng 7 châu Á – Thái Bình Dương về mức độ sôi động của cộng đồng khởi nghiệp (Startup Community Activity).

Ngoài ra, hệ sinh thái của TP còn xếp hạng 3 Đông Nam Á về Fintech; xếp hạng 5 Đông Nam Á về Blockchain.

Theo StartupBlink, TP.HCM hiện dẫn đầu Đông Nam Á về mức độ trưởng thành của hệ sinh thái, phản ánh năng lực tạo ra các startup có khả năng tăng trưởng và mở rộng thị trường. TP cũng là một trong những trung tâm khởi nghiệp năng động nhất khu vực, với sự tham gia ngày càng mạnh mẽ của startup, nhà đầu tư, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ và các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

Fintech là lĩnh vực mạnh nhất của TP, xếp hạng 3 Đông Nam Á và hạng 60 toàn cầu; Blockchain xếp hạng 5 Đông Nam Á và hạng 70 toàn cầu.

TP.HCM lọt top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cho biết kết quả xếp hạng năm nay cho thấy những nỗ lực cải thiện môi trường hỗ trợ khởi nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường kết nối quốc tế của TP.HCM đang từng bước được cộng đồng quốc tế ghi nhận.

Đây cũng là nguồn dữ liệu tham khảo quan trọng giúp các cơ quan quản lý, tổ chức hỗ trợ, nhà đầu tư và cộng đồng chuyên gia có thêm góc nhìn khách quan về vị trí của TP trong bức tranh khởi nghiệp sáng tạo khu vực và toàn cầu.

Cũng theo Sở Khoa học và Công nghệ, những năm gần đây, TP.HCM liên tục thúc đẩy các chính sách, chương trình hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, phát triển mô hình đổi mới sáng tạo mở, tăng cường kết nối đầu tư, thúc đẩy hợp tác quốc tế và đưa vào vận hành Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP (SIHUB) theo mô hình đối tác công – tư.

Năm 2025, TP cũng tổ chức nhiều sự kiện quốc tế về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp như WISE HCMC, Vietnam Innovation Summit, InnoEx, và Mega Us Expo,… góp phần mở rộng kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của TP với khu vực và thế giới.

Đóng góp mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, cho biết vị trí thứ 98 toàn cầu là kết quả của quá trình nỗ lực bền bỉ và sự đồng hành của nhiều thành tố trong hệ sinh thái, từ cộng đồng startup, nhà đầu tư, trường đại học, viện nghiên cứu đến các tổ chức hỗ trợ và cơ quan quản lý nhà nước.

Kết quả này cho thấy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của TP đang có những chuyển biến tích cực, từng bước tiệm cận các chuẩn mực quốc tế. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho định hướng nhất quán của TP trong việc xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực then chốt cho phát triển nhanh và bền vững.

"Kết quả này cần được nhìn nhận như một nền tảng để TP tiếp tục hoàn thiện môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khoa học công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phát triển. Qua đó đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và nâng cao năng lực cạnh tranh của TP trong giai đoạn mới", ông Thắng nói.