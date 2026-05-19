Ngắm không gian bình dị nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống, học tập tại Huế

(PLO)- Nằm yên bình bên dòng sông Phổ Lợi, cụm bốn di tích tại làng Dương Nỗ lưu giữ nhiều kỷ niệm tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nằm bên dòng sông Phổ Lợi, làng Dương Nỗ thuộc phường Dương Nỗ, TP Huế là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian người sinh sống và học tập từ năm 1898 đến năm 1900.
Theo Bảo tàng Hồ Chí Minh TP Huế, cụm di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Dương Nỗ có bốn di tích. Trong đó, Nhà lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đình làng Dương Nỗ được Thủ tướng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2020.
Đồng thời, có hai di tích cấp tỉnh là Bến Đá và Am Bà được xếp hạng vào các năm 2007 và 2008.
Bên trong Nhà lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Dương Nỗ còn lưu giữ nhiều kỷ vật gắn với giai đoạn Người sinh sống và học tập.