Ngắm không gian bình dị nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống, học tập tại Huế 19/05/2026 17:36

Nằm bên dòng sông Phổ Lợi, làng Dương Nỗ thuộc phường Dương Nỗ, TP Huế là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian người sinh sống và học tập từ năm 1898 đến năm 1900.

Theo Bảo tàng Hồ Chí Minh TP Huế, cụm di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Dương Nỗ có bốn di tích. Trong đó, Nhà lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đình làng Dương Nỗ được Thủ tướng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2020.

Đồng thời, có hai di tích cấp tỉnh là Bến Đá và Am Bà được xếp hạng vào các năm 2007 và 2008.

Nhà lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh﻿ được Thủ tướng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt năm 2020.

Ngôi nhà được xây dựng theo kiểu nhà rường﻿ truyền thống, mang lại cảm giác bình dị, gần gũi.

Ngôi nhà nép mình dưới những tán cây xanh mát. Khoảng sân trước rộng rãi, thoáng đãng tạo nên một không gian thanh bình, tĩnh lặng.

Gian giữa của ngôi nhà là nơi được bài trí trang trọng nhất với một bàn thờ và các hiện vật lưu niệm như sách vở.

Phía trên gian giữa đặt Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.

Bên trong Nhà lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Dương Nỗ còn lưu giữ nhiều kỷ vật gắn với giai đoạn Người sinh sống và học tập.

Gian bếp giản dị trong khuôn viên Nhà lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Dương Nỗ.

Di tích Bến Đá nằm trong cụm di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Dương Nỗ.

Công trình nhà đa năng nằm trong cụm di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Dương Nỗ﻿.

Không gian bên trong nhà đa năng, nơi trưng bày một số hiện vật và thông tin về thời gian Người sinh sống, học tập ở Huế.

Những ngày này, các cơ quan chức năng cùng người dân địa phương﻿ đang tất bật chuẩn bị cho ngày hội làng Dương Nỗ, hướng đến kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhiều người dân tham gia các hoạt động kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.