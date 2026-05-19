Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: 'Huy hiệu Đảng được khắc trong lòng Nhân dân' 19/05/2026 13:14

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng tấm Huy hiệu Đảng không chỉ được gắn trên ngực áo hay đóng khung trên tường, mà còn được khắc trong lòng Đảng, trong lòng Nhân dân, như một biểu tượng của niềm tin, của lý tưởng, của cống hiến và trách nhiệm nêu gương.

Sáng 19-5, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dự và phát biểu tại lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành của Đảng bộ TP Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận đặc biệt của Đảng đối với cả một đời phấn đấu, hy sinh, rèn luyện và cống hiến của các đảng viên.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, 70-80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng là hành trình đi qua gần như toàn bộ những bước ngoặt lớn của cách mạng Việt Nam, từ đấu tranh giải phóng dân tộc đến xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập.

“Có những năm tháng đầy khói lửa; có những thời kỳ rất khó khăn, thử thách; có những lúc người cộng sản phải chứng tỏ bản lĩnh không chỉ bằng sự dũng cảm trước hiểm nguy, mà còn bằng sự bền bỉ, trong sáng, khiêm nhường, tận tụy, vượt qua chính mình trong đời sống hằng ngày” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết trong số các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng dịp này có nhiều người trực tiếp tham gia kháng chiến, phục vụ chiến đấu; nhiều người trưởng thành trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận, đoàn thể và ở cơ sở.

“Có thể chức vụ, công việc, hoàn cảnh mỗi người khác nhau, nhưng lý tưởng thì đều thống nhất - đó là phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân. Chính những điều đó làm nên sự cao quý của Huy hiệu Đảng” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tấm Huy hiệu Đảng không chỉ được gắn trên ngực áo hay đóng khung trên tường, mà còn “được khắc trong lòng Đảng, trong lòng Nhân dân, như một biểu tượng của niềm tin, của lý tưởng, của cống hiến và trách nhiệm nêu gương”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng hoa chúc mừng các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng - Ảnh: TTXVN

Đề cập giai đoạn phát triển mới của đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với yêu cầu rất cao về đổi mới thể chế, phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập sâu rộng.

Để thực hiện những nhiệm vụ đó, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Đảng phải thật sự trong sạch, vững mạnh; Nhà nước phải thật sự của dân, do dân, vì dân; đội ngũ cán bộ, đảng viên phải tiên phong, gương mẫu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là niềm tự hào lớn của Đảng bộ Thủ đô, đồng thời yêu cầu Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng trong từng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và khu dân cư.

Theo đó, Hà Nội phải đi đầu trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và quản trị đô thị hiện đại; đi đầu trong phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; giữ gìn kỷ cương, phép nước và chăm lo đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng mong muốn các đảng viên lão thành tiếp tục phát huy uy tín, trí tuệ, kinh nghiệm; là chỗ dựa tinh thần tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân; tích cực góp ý xây dựng Đảng, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội của TP tiếp tục quan tâm sâu sắc hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của các đảng viên cao tuổi; thường xuyên thăm hỏi, lắng nghe và tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm.