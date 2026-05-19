TP.HCM: Tặng bình chữa cháy, sửa điện miễn phí cho hộ nghèo và gia đình chính sách 19/05/2026 13:16

(PLO)- Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 2, Phòng PC07 phối hợp nhiều đơn vị tổ chức trao bình chữa cháy, mặt nạ phòng độc, sửa chữa điện miễn phí và tuyên truyền kỹ năng an toàn PCCC cho các hộ dân theo diện chính sách, hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 19-5, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM phối hợp UBND phường, Công an phường Tam Bình và Công ty Điện lực Thủ Đức tổ chức chương trình hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách trên địa bàn.

Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 2, Phòng PC07 phối hợp với chính quyền địa phương và ngành điện lực quán triệt kế hoạch trước giờ xuất quân đến từng hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn. Ảnh: PHẠM HẢI

Hoạt động nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, đồng thời phát huy tinh thần xung kích, vì nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ.

Tại chương trình, các đơn vị đã trao tặng bình chữa cháy và hướng dẫn người dân sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, kỹ năng thoát nạn khi xảy ra sự cố cháy nổ. Bên cạnh đó, tổ công tác còn tổ chức kiểm tra hệ thống điện, thay mới dây dẫn, aptomat và các thiết bị điện xuống cấp nhằm bảo đảm an toàn cho các hộ gia đình.

Trung tá Ngô Mạnh Hùng, Phó Đội trưởng, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 2, Phòng PC07 hướng dẫn mô hình “Help 114” sâu rộng đến từng ngõ hẻm nhằm chủ động rà soát, triệt tiêu các nguy cơ hỏa hoạn ngay từ giai đoạn ban đầu. Ảnh: PHẠM HẢI

Ngoài ra, đoàn công tác cũng triển khai mô hình “Help 114”, hỗ trợ rà soát nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư, nhất là các hộ dân thuộc diện chính sách, neo đơn hoặc có điều kiện kinh tế khó khăn. Các nội dung tuyên truyền tập trung vào kỹ năng xử lý tình huống khi có cháy, cách sử dụng điện an toàn và biện pháp phòng ngừa cháy nổ trong mùa nắng nóng.

Cán bộ Công an phường Tam Bình hướng dẫn người dân sử dụng app "SOS - An ninh trật tự". Ảnh: PHẠM HẢI

Theo Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 2, Phòng PC07 việc phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện cho người dân không chỉ góp phần hạn chế nguy cơ cháy nổ mà còn nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy trong cộng đồng dân cư. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm kéo giảm các vụ cháy xuất phát từ sự cố điện sinh hoạt, vốn đang chiếm tỉ lệ cao trong các nguyên nhân gây cháy hiện nay.

Trong đợt này, nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ sửa chữa điện miễn phí và trao tặng các thiết bị PCCC cần thiết.

PC07 phối hợp cùng ngành điện lực trực tiếp kiểm tra, rà soát hệ thống điện sinh hoạt tại nhà các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Ảnh: PHẠM HẢI

Chị Trần Thị Thu Hà, một hộ dân được hỗ trợ trong chương trình, xúc động cho biết gia đình có bà Trần Thị Mát thuộc diện chính sách, điều kiện kinh tế còn khó khăn nên việc được đoàn công tác đến tận nhà kiểm tra, sửa chữa điện và hướng dẫn kỹ năng PCCC khiến bà rất vui và yên tâm hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 2, Phòng PC07 trao tặng bình chữa cháy, mặt nạ phòng độc cho hộ dân diện chính sách tại phường Tam Bình, TP.HCM. Ảnh: PHẠM HẢI

Liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình, hoạt động đảm bảo an toàn PCCC tại các khu dân cư trên địa bàn quản lý trong thời gian tới.

Đại diện các đơn vị phối hợp trao tặng những phần quà thiết thực, chung tay cùng cộng đồng kéo giảm tai nạn cháy nổ do sự cố điện sinh hoạt. Ảnh: PHẠM HẢI

Đại diện gia đình bà Đoàn Thị Trân, gia đình thuộc diện chính sách xúc động cảm ơn lực lượng PCCC và các đơn vị phối hợp đã kịp thời hỗ trợ, giúp gia đình có hoàn cảnh khó khăn yên tâm hơn trong sinh hoạt hằng ngày. Ảnh: PHẠM HẢI