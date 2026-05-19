Mỹ lần thứ ba gia hạn cơ chế miễn trừ đối với dầu Nga 19/05/2026 05:50

Ngày 18-5, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thông báo gia hạn thêm 30 ngày đối với lệnh miễn trừ trừng phạt cho phép mua dầu Nga vận chuyển bằng đường biển để hỗ trợ các quốc gia "dễ bị tổn thương về năng lượng" do cuộc chiến Iran gây ra, theo hãng tin Reuters.

Viết trên mạng xã hội X, ông Bessent cho biết Bộ Tài chính Mỹ đang cấp giấy phép chung 30 ngày sau khi giấy phép miễn trừ trước đó hết hạn vào ngày 16-5.

Ông Bessent giải thích rằng điều này sẽ cho phép tiếp cận tạm thời đối với dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga được chất lên tàu chở dầu trước ngày 17-4 mà không vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các tập đoàn dầu khí lớn của Nga.

"Việc gia hạn này sẽ mang lại sự linh hoạt hơn, và chúng tôi sẽ hợp tác với các quốc gia để cấp giấy phép cụ thể khi cần thiết. Giấy phép chung này sẽ giúp ổn định thị trường dầu thô và đảm bảo dầu đến được các quốc gia dễ bị tổn thương nhất về năng lượng” - bộ trưởng Tài chính Mỹ cho hay.

Một nguồn tin thân cận với quyết định trên đã nói với Reuters rằng việc gia hạn miễn trừ lần thứ hai được các quốc gia nghèo và dễ bị tổn thương yêu cầu. Các quốc gia này không thể nhận được các chuyến hàng dầu từ vùng Vịnh do cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran và việc đóng cửa eo biển Hormuz.

Theo Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ, giấy phép tạm thời bao gồm các giao dịch liên quan đến "việc bán, giao nhận hoặc dỡ dầu thô hoặc các sản phẩm dầu mỏ có nguồn gốc từ Nga, được chất lên bất kỳ tàu nào, kể cả các tàu bị phong tỏa”. Giấy phép này có hiệu lực đến ngày 17-6.

Trước đó, chính quyền ông Trump từng ban hành lệnh miễn trừ đầu tiên vào tháng 3 và gia hạn thêm một lần nữa vào tháng 4. Ngày 16-5, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định không gia hạn lệnh miễn trừ trừng phạt đối với dầu thô của Nga, tuy nhiên đã đảo ngược động thái này qua thông báo của ông Bessent.