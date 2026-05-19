Tổng thống Putin thăm Trung Quốc và những vấn đề được mong đợi 19/05/2026 05:30

Theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 19 đến 20-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo cuối tuần qua.

Những nội dung trọng tâm

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết công tác chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Putin đến Trung Quốc đã hoàn tất, theo đài RT.

"Thực tế, chuyến thăm sẽ diễn ra rất sớm. Công tác chuẩn bị cho chuyến thăm đã hoàn tất vì các cuộc tham vấn đã được tiến hành và tất cả các chi tiết chính của chuyến thăm đã được thống nhất” - ông Peskov cho hay.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Brazil ngày 13-11-2019. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo tuyên bố từ Điện Kremlin, trong chuyến thăm này, Tổng thống Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ thảo luận về quan hệ song phương, các biện pháp nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn sự phối hợp chiến lược giữa Moscow và Bắc Kinh, đồng thời trao đổi quan điểm về những vấn đề quốc tế và khu vực then chốt.

"Chương trình nghị sự rất rõ ràng: quan hệ song phương được ưu tiên hàng đầu, bao gồm quan hệ đối tác đặc biệt và hợp tác thương mại và kinh tế ấn tượng, với giá trị hàng năm luôn ở mức trên 200 tỉ USD. Tất nhiên, các cuộc thảo luận tích cực về các vấn đề quốc tế cũng sẽ nằm trong chương trình nghị sự" - ông Peskov nói thêm.

Theo Điện Kremlin, ông Putin cũng sẽ gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường để thảo luận về quan hệ thương mại và kinh tế.

Các cuộc hội đàm dự kiến sẽ khép lại bằng một tuyên bố chung của hai nhà lãnh đạo cùng việc ký kết nhiều thỏa thuận giữa chính phủ Nga và Trung Quốc.

Theo RT, quan hệ giữa Trung Quốc và Nga đã được thắt chặt trong những năm gần đây, khi Bắc Kinh từ chối tham gia các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Moscow liên quan xung đột Ukraine, đồng thời hai nước mở rộng hợp tác về thương mại, năng lượng và ngoại giao.

Moscow và Bắc Kinh cũng thúc đẩy nhiều dự án năng lượng lớn, bao gồm tuyến đường ống khí đốt Power of Siberia 2 - dự án có thể giúp tăng đáng kể lượng khí đốt Nga cung cấp cho Trung Quốc.

Ông Yury Ushakov, Trợ lý tổng thống Nga, cho biết ông Putin dự kiến sẽ thăm Trung Quốc 2 lần trong năm 2026. Ngoài chuyến thăm lần này, còn một chuyến thăm tham dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến vào tháng 11 tới.

Nhiều kỳ vọng

Ông Triệu Long, nghiên cứu viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải, mô tả chuyến thăm của Tổng thống Putin tới Trung Quốc là “cơ hội then chốt” đối với quan hệ song phương.

Ông Triệu chỉ ra rằng năm 2026 sẽ đánh dấu 30 năm quan hệ đối tác chiến lược Trung - Nga và 25 năm Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện giữa hai nước.

“Chuyến thăm của ông Putin được kỳ vọng sẽ đề cập việc gia hạn hiệp ước, đồng thời trong thời điểm mang tính lịch sử này, hai bên sẽ thảo luận cách thúc đẩy hợp tác ở cấp độ chiến lược cao hơn nhằm ứng phó những biến động và thay đổi từ bên ngoài, cũng như làm sâu sắc hơn hợp tác thực chất” - vị chuyên gia nói.

Thượng đỉnh Trung - Nga và những vấn đề được mong đợi. Ảnh minh họa: VCG



Ông Triệu nhận định sự tương tác chặt chẽ giữa lãnh đạo hai nước đã đưa quan hệ song phương lên mức cao nhất trong lịch sử. “Quan hệ Trung - Nga đã phát triển thành một hệ thống tương tác trưởng thành và bền vững, được dẫn dắt dựa trên thiết kế cấp cao và ngoại giao nguyên thủ” - theo ông Triệu.

Theo ông Triệu, hai bên có thể ký kết một loạt văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực như an ninh năng lượng, an ninh vận tải và khả năng chống đứt gãy chuỗi cung ứng, qua đó cùng duy trì ổn định trong môi trường khu vực chung.

“Điều này cũng cho thấy Trung Quốc và Nga, với tư cách là các cường quốc có ảnh hưởng toàn cầu, có thể đóng góp tích cực cho sự ổn định của thế giới” - ông nói.

Những chủ đề khác có thể được đưa ra thảo luận bao gồm chiến sự Trung Đông và tình hình eo biển Hormuz.

Ông Triệu cho rằng việc chuyến thăm của ông Putin diễn ra ngay sau chuyến đi của Tổng thống Mỹ Donald Trump phần lớn chỉ là “sự trùng hợp về thời điểm”, do chuyến thăm của ông Trump từng bị hoãn từ tháng 3. Chuyến thăm của ông Putin đã được hai bên phối hợp chặt chẽ từ đầu năm nay như một phần trong các hoạt động trao đổi lãnh đạo thường kỳ.

Dù vậy, việc Bắc Kinh tiếp đón cả hai nhà lãnh đạo chỉ trong vài ngày cũng giúp Trung Quốc thể hiện ảnh hưởng ngoại giao, đồng thời duy trì quan hệ với các cường quốc đang cạnh tranh lẫn nhau, ông Triệu nhận định.

“Rõ ràng với Trung Quốc, việc ổn định quan hệ với Mỹ và tăng cường hợp tác chiến lược với Nga không phải là những lựa chọn loại trừ lẫn nhau. Cả hai đều là một phần trong nỗ lực duy trì sự ổn định tổng thể trong quan hệ giữa các cường quốc” - ông nói.