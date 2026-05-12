Điện Kremlin tuyên bố lệnh ngừng bắn kết thúc, nêu khả năng cuộc gặp Putin-Zelensky 12/05/2026 18:54

Tại cuộc họp báo ngày 12-5, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov thông báo lệnh ngừng bắn nhân Ngày Chiến thắng đã kết thúc, theo hãng thông tấn TASS.

Ông Peskov nói rõ rằng lệnh ngừng bắn nhân đạo ở Ukraine, được tuyên bố từ ngày 9 đến 11-5, đã kết thúc, và Nga đang tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt.

Chiến dịch quân sự đặc biệt "có thể dừng lại bất cứ lúc nào, ngay khi chính quyền Kiev và [Tổng thống Volodymyr] Zelensky nhận trách nhiệm và đưa ra quyết định cần thiết", theo ông Peskov.

"Kiev biết rất rõ những quyết định mà họ cần đưa ra” - người phát ngôn Điện Kremlin cho hay.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ tấn công mà Ukraine quy là do Nga làm vào ngày 12-5. Ảnh: @ZelenskyyUa/X

Về khả năng cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Zelensky, ông Peskov nói rằng ông Putin sẵn sàng gặp ông Zelensky ở Moscow bất cứ lúc nào.

“Một cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky bên ngoài Moscow chỉ có ý nghĩa khi cần hoàn tất tiến trình giải quyết. Nhưng để đi đến hồi kết, vẫn còn rất nhiều công việc chuẩn bị cần phải làm” - ông Peskov nói.

Bên cạnh đó, người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh rằng Nga vẫn sẵn sàng đối thoại và hoàn toàn hoan nghênh những nỗ lực hòa giải của Mỹ nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine. Ông Peskov lưu ý rằng nhiều công việc chuẩn bị đã được thực hiện để tiến gần hơn đến một giải pháp cho vấn đề Ukraine, nhưng ở giai đoạn này còn quá sớm để nói về các mốc thời gian hoặc ngày cụ thể.

Trong khi đó, chính quyền địa phương Ukraine ngày 12-5 nói rằng các cuộc tấn công của Nga đã khiến 4 thường dân thiệt mạng và 27 người bị thương trên khắp Ukraine ngay sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc, theo tờ Kyiv Independent.

"Chính Nga đã chọn chấm dứt sự im lặng một phần kéo dài vài ngày qua” - Tổng thống Zelensky viết trên mạng xã hội X.

Ông Zelensky cáo buộc máy bay không người lái tấn công đã bị bắn hạ ở các tỉnh Dnipro, Zhytomyr, Mykolaiv, Sumy, Kharkiv và Chernihiv, cũng như ở Kiev. Ông nói thêm rằng trên tiền tuyến hơn 80 quả bom đã được sử dụng và hơn 30 cuộc không kích đã được ghi nhận.

"Chúng tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ đáp trả tương xứng với mọi hành động của Nga. Nga phải chấm dứt cuộc chiến này, và chính Nga phải là bên tiến tới một lệnh ngừng bắn thực sự, lâu dài. Cho đến khi điều đó xảy ra, các biện pháp trừng phạt đối với Moscow là cần thiết và phải được duy trì và tăng cường" - ông Zelensky nhấn mạnh.