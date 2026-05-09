Ông Trump công bố lệnh ngừng bắn 3 ngày giữa Nga và Ukraine 09/05/2026 05:20

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên mạng xã hội rằng sẽ có lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày giữa Nga và Ukraine, cả Moscow và Kiev đều xác nhận chấp thuận ngừng bắn.

Ngày 8-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rằng sẽ có lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày giữa Nga và Ukraine, kéo dài từ ngày 9 đến 11-5, nhân dịp Moscow kỷ niệm Ngày Chiến thắng, theo hãng tin Reuters.

Viết trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết thời gian ngừng bắn sẽ bao gồm việc đình chỉ mọi hoạt động quân sự, đồng thời tiến hành trao đổi 1.000 tù binh từ mỗi phía.

“Yêu cầu này do chính tôi trực tiếp đưa ra và tôi rất cảm kích khi Tổng thống [Nga] Vladimir Putin và Tổng thống [Ukraine] Volodymyr Zelensky đồng ý. Hy vọng đây là khởi đầu cho hồi kết của một cuộc chiến rất dài, đẫm máu và khốc liệt” - ông Trump viết, đồng thời cho biết các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột vẫn đang liên tục đạt tiến triển.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Nga và Ukraine xác nhận đã đồng ý với lệnh ngừng bắn do Tổng thống Trump công bố.

Ngày 8-5, ông Yury Ushakov - trợ lý Tổng thống Nga - nói rằng Moscow đồng ý ủng hộ sáng kiến của ông Trump về việc gia hạn lệnh ngừng bắn với Ukraine đến ngày 11-5. Nga trước đó đã công bố lệnh ngừng bắn trong hai ngày 8 và 9-5.

“Theo chỉ thị của Tổng thống Putin, tôi xác nhận rằng sáng kiến của Tổng thống Trump liên quan lệnh ngừng bắn và việc trao đổi tù binh chiến tranh giữa Nga và Ukraine là điều phía Nga có thể chấp nhận” - hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Ushakov.

Theo vị trợ lý, các cuộc điện đàm giữa Nga và Mỹ, cùng sự phối hợp của Washington với Kiev, đã giúp đạt được thỏa thuận ngừng bắn này.

Về phía Kiev, Tổng thống Zelensky xác nhận nhóm của ông đã nhận được đề nghị về lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày cùng cuộc trao đổi tù binh. Ông Zelensky cho biết Ukraine đang chuẩn bị cho đợt trao đổi này và sẽ tuân thủ “nguyên tắc có đi có lại”, ưu tiên đưa các tù binh trở về nước hơn là tiến hành các đòn tập kích nhằm vào Moscow, theo tờ Kyiv Independent.

“Quảng trường Đỏ đối với chúng tôi không quan trọng bằng sinh mạng của các tù binh Ukraine, những người có thể được trở về quê hương” - nhà lãnh đạo Ukraine nói. Ukraine trước đó cũng tuyên bố một lệnh ngừng bắn đơn phương, bắt đầu từ ngày 6-5.

Moscow và Kiev đều cáo buộc đối phương vi phạm các lệnh ngừng bắn mà mỗi bên tuyên bố trước đó.

Trong diễn biến liên quan, trưởng đoàn đàm phán của Ukraine - ông Rustem Umerov đã tới TP Miami (bang Florida, Mỹ) để tham gia một loạt cuộc họp với các đại diện Mỹ, trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt chiến sự Nga - Ukraine đã đình trệ trong những tháng gần đây.

Các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian hiện rơi vào bế tắc liên quan khu vực Donbass. Moscow yêu cầu Kiev rút quân khỏi những khu vực ở Donbass mà Kiev vẫn kiểm soát. Ukraine bác bỏ yêu cầu này.