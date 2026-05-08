Ông Trump cảnh báo rắn sau diễn biến Iran và Mỹ tung đòn tấn công qua lại 08/05/2026 07:19

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng việc Mỹ và Iran vừa tung đòn tấn công qua lại, cảnh báo Washington sẽ đáp trả “mạnh và quyết liệt hơn nhiều” nếu Tehran không sớm đạt thỏa thuận.

Ngày 7-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ba tàu khu trục của Mỹ đã vượt qua eo biển Hormuz “rất thành công” dù bị phía Iran tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV).

Viết trên nền tảng Truth Social, ông Trump cho biết các tàu chiến Mỹ không chịu thiệt hại nào, trong khi lực lượng Iran bị “phá hủy hoàn toàn”, bao gồm nhiều xuồng cao tốc mà Tehran sử dụng để thay thế cho lực lượng hải quân.

“Tàu khu trục đẳng cấp thế giới của Mỹ vừa đi qua eo biển Hormuz rất thành công, bất chấp hỏa lực tấn công. Ba tàu khu trục không hề hư hại, trong khi phía Iran chịu tổn thất nặng nề. Tên lửa được phóng vào các tàu khu trục của chúng tôi nhưng đều bị đánh chặn dễ dàng. UAV cũng bị thiêu rụi trên không” - ông Trump viết.

Tổng thống Mỹ đồng thời cảnh báo Iran không nên tiếp tục làm leo thang căng thẳng, khẳng định Washington sẽ đáp trả mạnh tay hơn nếu Tehran không nhanh chóng đạt được thỏa thuận với Mỹ.

"Một quốc gia bình thường đã để các tàu khu trục này đi qua, nhưng Iran không phải một quốc gia bình thường. Nếu có cơ hội sử dụng vũ khí hạt nhân, [Tehran] sẽ làm điều đó mà không chút do dự. Nhưng họ sẽ không bao giờ có cơ hội ấy. Cũng như hôm nay chúng tôi đã đánh bại họ, trong tương lai chúng tôi sẽ còn ra tay mạnh hơn và quyết liệt hơn nhiều nếu họ không nhanh chóng ký thỏa thuận" - ông Trump viết.

Sau khi hoàn tất hành trình qua eo biển Hormuz, ba tàu khu trục Mỹ sẽ quay trở lại tham gia chiến dịch phong tỏa hải quân mà ông Trump mô tả là một “bức tường thép”.

Iran chưa bình luận về phát ngôn của tổng thống Mỹ.

Trước đó không lâu, Bộ chỉ huy trung ương Khatam al-Anbiya của quân đội Iran cho biết đã đáp trả các tàu chiến của Hải quân Mỹ sau khi lực lượng Mỹ nhắm mục tiêu vào một tàu chở dầu trong vùng biển của Iran, theo kênh Al Jazeera.

Bộ chỉ huy trung ương Khatam al-Anbiya cũng cáo buộc Mỹ đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn bằng cách tiến hành các cuộc không kích vào các khu vực dân sự, bao gồm đảo Qeshm, “với sự hợp tác của một số quốc gia trong khu vực”. Tuy nhiên, quân đội Iran không nêu rõ danh tính các quốc gia đó.

Hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết lực lượng Iran đã sử dụng “nhiều loại tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình chống hạm cũng như máy bay không người lái hủy diệt mang đầu đạn nổ mạnh” để đáp trả việc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố đã “chặn đứng các cuộc tấn công vô cớ của Iran” và đáp trả bằng “các cuộc tấn công tự vệ”.

Theo tuyên bố của CENTCOM, lực lượng Iran đã phát động một cuộc tấn công phối hợp bao gồm “nhiều tên lửa, máy bay không người lái và tàu nhỏ” trong khi các tàu khu trục mang tên lửa USS Truxtun (DDG 103), USS Rafael Peralta (DDG 115) và USS Mason (DDG 87) đang di chuyển trên tuyến đường biển quốc tế.