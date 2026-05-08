Chiến sự Trung Đông ngày 70: Tehran tấn công tàu chiến Mỹ, Washington không kích loạt địa điểm ở Iran, thỏa thuận ngừng bắn trên bờ vực 08/05/2026 05:47

(PLO)- Quân đội Iran cho biết đã tấn công các tàu chiến Mỹ, cáo buộc Washington vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, trong khi đó quân đội Mỹ tuyên bố đáp trả loạt cơ sở quân sự của Tehran.

Tình hình Trung Đông xuất hiện các diễn biến nghiêm trọng khi Mỹ, Iran tiến hành các cuộc tấn công lẫn nhau, đặt thỏa thuận ngừng bắn trên bờ vực đổ vỡ.

Mỹ, Iran tấn công qua lại

Ngày 7-5, Bộ chỉ huy trung ương Khatam al-Anbiya của quân đội Iran cho biết đã đáp trả các tàu chiến của Hải quân Mỹ sau khi lực lượng Mỹ nhắm mục tiêu vào một tàu chở dầu trong vùng biển của Iran, theo kênh Al Jazeera.

Bộ chỉ huy trung ương Khatam al-Anbiya của quân đội Iran cho biết đã đáp trả các tàu chiến của Hải quân Mỹ vào ngày 7-5. Ảnh: CENTCOM

Bộ chỉ huy trung ương Khatam al-Anbiya cũng cáo buộc Mỹ đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn bằng cách tiến hành các cuộc không kích vào các khu vực dân sự, bao gồm đảo Qeshm, “với sự hợp tác của một số quốc gia trong khu vực”. Tuy nhiên, quân đội Iran không nêu rõ danh tính các quốc gia đó.

“Quân đội Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi nhắm mục tiêu vào một tàu chở dầu của Iran” - Bộ chỉ huy trung ương Khatam al-Anbiya cáo buộc, đồng thời cho biết rằng phản ứng của Iran đã gây ra “thiệt hại đáng kể” cho các tàu của Mỹ.

Bộ chỉ huy trung ương Khatam al-Anbiya khẳng định “sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ hành động gây hấn nào mà không chút do dự”.

Hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết lực lượng Iran đã sử dụng “nhiều loại tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình chống hạm cũng như máy bay không người lái hủy diệt mang đầu đạn nổ mạnh” để đáp trả việc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cũng dẫn lời một nguồn tin cấp cao rằng 3 tàu khu trục của Hải quân Mỹ đã bị Iran tấn công và chạy về phía Vịnh Oman.

Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố đã “chặn đứng các cuộc tấn công vô cớ của Iran” và đáp trả bằng “các cuộc tấn công tự vệ”.

Theo tuyên bố của CENTCOM, lực lượng Iran đã phát động một cuộc tấn công phối hợp bao gồm “nhiều tên lửa, máy bay không người lái và tàu nhỏ” trong khi các tàu khu trục mang tên lửa USS Truxtun (DDG 103), USS Rafael Peralta (DDG 115) và USS Mason (DDG 87) đang di chuyển trên tuyến đường biển quốc tế.

Để đáp trả “hành động gây hấn”, CENTCOM cho biết đã “loại bỏ các mối đe dọa đang đến và nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự của Iran chịu trách nhiệm tấn công lực lượng Mỹ”.

Các cuộc tấn công này đã nhắm vào một số mục tiêu quan trọng, bao gồm các địa điểm phóng tên lửa và máy bay không người lái, các địa điểm chỉ huy và kiểm soát, các trung tâm tình báo, giám sát và trinh sát, theo tuyên bố của CENTCOM.

“Không có tài sản nào của Mỹ bị tấn công” - CENTCOM cho hay, thêm rằng họ “không tìm cách leo thang nhưng vẫn duy trì vị trí và sẵn sàng bảo vệ lực lượng Mỹ”.

Diễn biến này đánh dấu phản ứng quân sự đầu tiên của Iran đối với lệnh phong tỏa các cảng của nước này do Mỹ ban hành. Trong những tuần qua, quân đội Mỹ đã bắt giữ một số tàu của Iran và ra lệnh cho hàng chục tàu khác quay đầu.

Ông Trump và lãnh đạo EU điện đàm về Iran

Ngày 7-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã nói chuyện với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen về Iran, theo đài CNN.

“Chúng tôi đã thảo luận nhiều chủ đề, bao gồm cả việc chúng tôi hoàn toàn nhất trí rằng Iran không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân” - ông Trump viết trên Truth Social, thêm rằng đó là một “cuộc điện đàm tuyệt vời”.

Bà von der Leyen đã xác nhận cuộc điện đàm với ông Trump, cho biết hai bên đã thảo luận về tình hình ở Trung Đông và nhất trí rằng “Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân”.

LHQ lên án các cuộc tấn công của Israel vào hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Lebanon

Ngày 7-5, Liên Hợp Quốc (LHQ) lên án các cuộc tấn công của Israel vào các trung tâm y tế và nhân viên cứu hộ ở Lebanon, cảnh báo rằng những cuộc tấn công như vậy “làm suy yếu khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người dân và đặt cả bệnh nhân lẫn những người ứng cứu tuyến đầu vào nguy hiểm”.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ không kích của Israel ở làng Habbouch (miền nam Lebanon). Ảnh: AFP

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) báo cáo hôm 6-5 rằng các cơ sở chăm sóc sức khỏe ở Lebanon đã bị tấn công ít nhất 151 lần.

Israel cho biết rằng trong đêm 7-5 lực lượng nước này đã phát động một loạt cuộc tấn công nhằm vào “khoảng 20 địa điểm cơ sở hạ tầng của Hezbollah” ở phía nam Lebanon, đồng thời cảnh báo rằng lực lượng của họ sẽ “hoạt động chống lại các mối đe dọa”.

Trong khi đó, nhóm Hezbollah nhận trách nhiệm về 5 cuộc tấn công vào các vị trí của lực lượng Israel ở Lebanon.

Bộ Y tế Lebanon cho biết các cuộc tấn công của Israel tại Lebanon đã khiến 2.727 người thiệt mạng và 8.438 người bị thương kể từ ngày 2-3.