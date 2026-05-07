Cuộc hội ngộ đầy xúc động của cậu bé Iran trở về từ vùng chiến sự 07/05/2026 11:14

(PLO)- Cậu bé Iran 8 tuổi lên đường về quê nhà nhưng chuyến đi kéo dài ngoài dự kiến vì xung đột leo thang, khiến bạn bè cùng trường ở Trung Quốc thấp thỏm suốt nhiều tuần vì mất liên lạc.

Một cậu bé Iran 8 tuổi đã rời trường tiểu học ở Trung Quốc để trở về quê nhà hồi tháng 1, rồi mất liên lạc với giáo viên suốt 42 ngày, nay đã quay lại trường trong niềm vui vỡ òa của các bạn cùng lớp, tờ South China Morning Post đưa tin ngày 6-5.

Ngày 27-4, khi cậu bé tên Radin mặc đồng phục trường xuất hiện trong lớp học tại Trường Quốc tế Boya Thiệu Hưng, các bạn học phấn khích lập tức chạy tới ôm chầm lấy cậu.

“Em đã nhờ cô giáo đừng nói cho các bạn biết để tạo bất ngờ” - Radin nói với truyền thông.

“Khi ở Iran, ngày nào em cũng mong được quay lại Trung Quốc. Em yêu tất cả mọi người. Em nhớ mọi người ở đây lắm” - cậu bé nói thêm.

Radin gặp lại các bạn cùng lớp sau nhiều ngày mất liên lạc. Ảnh: SCMP

Bố mẹ của Radin làm kinh doanh tại TP Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, suốt ba năm qua.

Đầu tháng 1, anh trai của Radin cùng mẹ trở về Iran để giải quyết công việc làm ăn.

Ngày 15-1, người bố đưa Radin về Iran sau khi mẹ gọi điện yêu cầu cả hai trở về quê vì chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào.

Cuối tháng 2, mẹ của Radin nhắn cho giáo viên rằng gia đình bà dự định quay lại Trung Quốc khoảng 20 ngày sau đó. Tuy nhiên, kế hoạch trở lại không thể thực hiện sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran hôm 28-2.

Sau đó, Radin mất liên lạc với giáo viên.

Tình trạng này kéo dài cho đến ngày 11-4, khi mẹ của Radin gửi tin nhắn cho cô giáo: “Ơn trời. Chúng tôi vẫn an toàn. Cuối cùng tôi cũng có thể liên lạc lại với cô”.

Vài ngày sau, bà cho biết đã mua vé máy bay đến Thượng Hải cho ngày 22-4 và Radin có thể trở lại trường vào ngày 27-4. May mắn là đúng như kế hoạch, máy bay chở Radin cùng mẹ đã hạ cánh xuống Thượng Hải ngày 23-4 sau chuyến bay từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo giáo viên của Radin là cô Song Jiaqing, các học sinh trong lớp liên tục hỏi khi nào Radin quay lại. Cô đã bảo các em vẽ tranh hoặc viết lời nhắn để kể cho Radin nghe những gì diễn ra trong lớp trong thời gian cậu vắng mặt.

Cô Song đã tập hợp các bức vẽ rồi đóng thành một cuốn sách lớn để tặng Radin khi cậu trở lại.

Một cậu bé tên Eric, người đã trở thành bạn thân của Radin vì cả hai đều thích đá bóng, nói với cậu: “Tớ tưởng phải đến học kỳ sau mới gặp lại cậu. Hôm nay chúng ta có tiết bóng đá đấy. Cùng xem bây giờ ai đá hay hơn nhé”.

Radin và người bạn thân. Ảnh: BAIDU

Các bạn cùng lớp của Radin đã vẽ tranh và viết lời nhắn cho cậu bé. Ảnh: BAIDU

Mẹ của Radin cũng gửi lời cảm ơn tới nhà trường: “Cảm ơn vì đã chờ đợi. Cảm ơn vì tất cả những gì mọi người đã làm cho chúng tôi”.

“Trong hai tháng qua khi ở Iran, tâm trạng của chúng tôi rất nặng nề vì chiến tranh. Chúng tôi thường xuyên nghe thấy tiếng bom nổ. Chúng tôi muốn quay lại Trung Quốc càng sớm càng tốt. Công việc của chúng tôi ở đây và Radin cũng có bạn bè ở đây. Ở đây, con có thể tập trung học hành” - mẹ cậu nói.

Câu chuyện này đã thu hút khoảng 20 triệu lượt xem trên mạng xã hội và nhận được sự đồng cảm sâu sắc tại Trung Quốc.

“Cảnh cả lớp ùa tới ôm cậu bé thật sự quá xúc động. Một cuộc đoàn tụ ấm áp biết bao. Tôi mong thế giới hòa bình và mong mọi đứa trẻ đều có thể vô tư lớn lên” - một cư dân mạng bình luận.