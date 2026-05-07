Vụ xả súng tại tiệc tối có ông Trump: Động cơ từ chiến sự Iran? 07/05/2026 05:20

(PLO)- Báo cáo tình báo Mỹ cho rằng cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran là một động cơ tiềm tàng của nghi phạm trong vụ xả súng tại buổi tiệc của phóng viên Nhà Trắng có Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ xác định cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran là một động cơ tiềm tàng của người đàn ông bị cáo buộc âm mưu ám sát Tổng thống Donald Trump và các quan chức cấp cao Mỹ tại buổi tiệc của phóng viên Nhà Trắng hồi tháng trước, hãng Reuters ngày 6-5 dẫn báo cáo tình báo được gửi tới lực lượng thực thi pháp luật Mỹ.

Báo cáo là đánh giá sơ bộ của Văn phòng Tình báo và Phân tích thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ, đề ngày 27-4. Tài liệu này nhận định nghi phạm Cole Allen có “nhiều bất mãn về xã hội và chính trị”.

Báo cáo dẫn lại các bài đăng trên mạng xã hội của nghi phạm chỉ trích hành động của Mỹ trong cuộc chiến ở Iran, từ đó kết luận rằng xung đột với Iran “có thể đã góp phần vào quyết định thực hiện vụ tấn công”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng đêm 25-4. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Dù vẫn mang tính sơ bộ, các kết luận này là bằng chứng rõ ràng nhất cho đến nay cho thấy xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran có thể là yếu tố kích hoạt.

Báo cáo, được đánh dấu là “Ghi chú Sự cố Nghiêm trọng”, được tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy minh bạch Property of the People thu thập thông qua các yêu cầu công khai hồ sơ và chia sẻ với Reuters.

Người phát ngôn của Bộ An ninh Nội địa từ chối bình luận về nội dung bản đánh giá tình báo.

“Những báo cáo này nhằm thông báo cho các đối tác của chúng tôi về thông tin mới nhất hiện có sau các sự kiện nghiêm trọng ảnh hưởng đến an ninh nội địa” - người phát ngôn cho biết.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) từ chối bình luận và Bộ Tư pháp Mỹ không phản hồi các đề nghị đưa ra ý kiến.

Hôm 4-5, Bộ Tư pháp Mỹ bổ sung cáo buộc tấn công nhân viên liên bang, cáo buộc nghi phạm Allen đã nổ súng vào một đặc vụ của Cơ quan Mật vụ Mỹ tại một chốt kiểm soát an ninh. Cáo buộc này bổ sung vào các cáo buộc trước đó gồm âm mưu ám sát, sử dụng súng trong khi thực hiện tội phạm bạo lực và vận chuyển trái phép súng cùng đạn dược qua ranh giới các bang.

Hiện nghi phạm vẫn chưa đưa ra lời biện hộ.

Một quan chức thực thi pháp luật cấp cao nói với Reuters, với điều kiện giấu tên, rằng FBI đang xem xét chi tiết hoạt động mạng xã hội của nghi phạm để tìm động cơ vụ tấn công.

Quá trình rà soát bao gồm việc xem lại các bài đăng trên một tài khoản mạng xã hội Bluesky có liên hệ với nghi phạm. Tài khoản này đã đăng tải và chia sẻ nhiều thông điệp phản đối Tổng thống Trump. Các bài viết bao gồm chỉ trích hành động của Mỹ tại Iran, đồng thời công kích chính quyền về vấn đề thực thi luật nhập cư, tỉ phú Elon Musk và xung đột Nga-Ukraine.

Tài khoản này cũng chia sẻ một bài đăng chỉ trích ông Trump sau khi nhà lãnh đạo Mỹ ngày 7-4 cảnh báo phá hủy nền văn minh Iran. Ngoài ra, tài khoản còn chia sẻ các chỉ trích nhằm vào những phóng viên dự định tham dự buổi tiệc báo chí.