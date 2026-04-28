Súng lại nổ ở biên giới Pakistan-Afghanistan, nhiều thương vong, nguy cơ ngừng bắn đổ vỡ 28/04/2026 10:18

(PLO)- Pakistan và Afghanistan cáo buộc lẫn nhau tấn công biên giới, nhiều thương vong, đe dọa lệnh ngừng bắn mong manh đạt được hồi tháng 3.

Ngày 27-4, Pakistan và Afghanistan vừa lên tiếng cáo buộc lẫn nhau thực hiện các đợt tấn công mới dọc tuyến biên giới giữa hai nước, theo hãng tin Firstpost.

Chính quyền Taliban tại Afghanistan cáo buộc quân đội Pakistan đã nã súng cối và rocket ở tỉnh Kunar, miền đông nước này.

Phó phát ngôn viên của Taliban - ông Hamdullah Fitrat cho biết đòn tấn công khiến 7 người thiệt mạng và 75 người bị thương.

Ông Fitrat cho biết phụ nữ, trẻ em và sinh viên nằm trong số những người bị thương khi nhiều nhà dân và trường ĐH Sayed Jamaluddin Afghani ở TP Asadabad (thủ phủ tỉnh Kunar) trúng đạn pháo.

Một thành viên lực lượng an ninh Taliban vận hành súng phòng không gần cửa khẩu Torkham giữa Afghanistan và Pakistan hồi cuối tháng 2. Ảnh: Aimal Zahir/AFP

"Chúng tôi kịch liệt lên án các cuộc tấn công này của quân đội Pakistan nhằm vào dân thường cũng như các cơ sở giáo dục và học thuật, đồng thời tuyên bố đây là những tội ác chiến tranh không thể dung thứ" - vị phát ngôn viên viết trên mạng xã hội X.

Về phía Pakistan, Bộ Thông tin nước này đã bác bỏ báo cáo trên, gọi đây là "một lời nói dối trắng trợn" và khẳng định không có bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào trường đại học, hãng Reuters đưa tin.

Cùng lúc đó, phát ngôn viên lực lượng biên phòng Pakistan mô tả sự cố nổ súng ở Nam Waziristan là cuộc đụng độ nghiêm trọng nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn được ban bố. Giới chức Pakistan ghi nhận ít nhất 3 thường dân đã bị thương do trúng đạn tại khu vực này.

Bạo lực bùng phát trở lại đe dọa tiến trình đàm phán hòa bình vốn đã mong manh giữa hai quốc gia láng giềng. Hồi tháng 3, hai nước đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, qua đó chấm dứt nhiều tuần bạo lực đẫm máu.

Theo hãng tin Al Jazeera, vấn đề an ninh tiếp tục là điểm nghẽn trong quan hệ giữa hai bên. Pakistan yêu cầu Afghanistan phải kiềm chế nhóm vũ trang Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), lực lượng được cho là thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công Pakistan từ các căn cứ tại Afghanistan.

Trong những năm gần đây, Pakistan chứng kiến làn sóng bạo lực gia tăng mạnh, bao gồm các vụ đánh bom liều chết và các cuộc tấn công phối hợp nhằm vào lực lượng an ninh.

Islamabad cáo buộc chính quyền Taliban dung túng TTP. Tuy nhiên, Kabul bác bỏ cáo buộc này, cho rằng chính Pakistan mới là bên chứa chấp các nhóm thù địch và không tôn trọng chủ quyền của Afghanistan.

Biên giới giữa hai nước láng giềng phần lớn vẫn đóng cửa kể từ khi các vụ bạo lực xuyên biên giới gây chết người hồi tháng 10-2025 khiến hoạt động thương mại song phương bị đình trệ.

Giao tranh ác liệt nhất trong nhiều năm bùng phát vào tháng 2 năm nay, sau khi Afghanistan triển khai chiến dịch nhằm vào quân đội Pakistan dọc theo Đường Durand dài 2.640 km, ranh giới phân chia hai quốc gia.

Pakistan sau đó tiến hành không kích thủ đô Kabul của Afghanistan cùng nhiều thành phố khác, tuyên bố hai nước đang ở trong tình trạng “chiến tranh công khai”.

Lệnh ngừng bắn được thiết lập vào tháng 3 trong dịp lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo, sau nhiều tuần giao tranh. Trung Quốc, với vai trò trung gian, sau đó cho biết hai bên đã nhất trí tránh leo thang.