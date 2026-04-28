Chiến sự Trung Đông ngày 60: Israel cảnh báo Hezbollah ‘đang đùa với lửa’; Mỹ và Iran không xa cách như vẻ ngoài? 28/04/2026 07:10

(PLO)- Tình hình Trung Đông tiếp tục có diễn biến mới; Ông Trump họp với quan chức an ninh quốc gia cấp cao về Iran; HĐBA LHQ họp về eo biển Hormuz; Israel cảnh báo Hezbollah “đang đùa với lửa”.

Tình hình Trung Đông tiếp tục có diễn biến mới trong bối cảnh đàm phán Mỹ-Iran vẫn bế tắc.

CNN: Mỹ và Iran không cách biệt như vẻ ngoài

Mỹ và Iran có thể chưa tiến hành vòng đàm phán thứ hai tại Pakistan, nhưng hai bên không cách biệt xa như vẻ ngoài, đài CNN ngày 27-4 dẫn các nguồn tin nắm rõ tiến trình trung gian.

Các nguồn tin cho biết hoạt động ngoại giao căng thẳng vẫn đang diễn ra phía sau hậu trường, và các cuộc trao đổi hiện tập trung vào một lộ trình theo từng giai đoạn, trong đó phần đầu của một thỏa thuận tiềm năng sẽ hướng tới việc khôi phục nguyên trạng trước chiến tranh và mở lại eo biển Hormuz mà không có hạn chế hay thu phí.

Vấn đề chương trình hạt nhân của Iran sẽ được xử lý ở giai đoạn sau.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó từng nói rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng yêu cầu Iran từ bỏ nguồn uranium gần đạt cấp độ chế tạo vũ khí và chấm dứt làm giàu uranium - những yêu cầu mà Iran kiên quyết bác bỏ.

Theo các nguồn tin, các bên trung gian đang gây sức ép lên cả hai phía nhằm đạt được thỏa thuận, trong đó vài ngày tới được xem là đặc biệt quan trọng. Phủ bóng toàn bộ tiến trình là khả năng Mỹ có thể quyết định rút lui và quay trở lại chiến tranh.

Trong ngày 27-4, Tổng thống Trump đã họp với các quan chức an ninh quốc gia cấp cao để thảo luận về tình trạng bế tắc hiện nay trong các cuộc đàm phán với Iran, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết.

“Các bạn sẽ sớm được nghe trực tiếp từ tổng thống về vấn đề này” - bà Leavitt nói.

Cuộc họp diễn ra sau khi tổng thống Mỹ bất ngờ hủy kế hoạch để các đặc phái viên cấp cao Steve Witkoff và con rể ông Trump là ông Jared Kushner tới Pakistan vào cuối tuần nhằm tham gia một vòng đàm phán khác.

Các quan chức dự kiến sẽ thảo luận về các lựa chọn tiếp theo của ông Trump, bao gồm việc có nối lại chiến dịch không kích của Mỹ hay không.

Israel cảnh báo Hezbollah “đang đùa với lửa”

Khói bốc lên trong các cuộc không kích của Israel ở miền nam Lebanon ngày 27-4. Ảnh: Jalaa MAREY/ AFP

Ngày 27-4, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz cảnh báo rằng Hezbollah “đang đùa với lửa” và Lebanon sẽ bị thiêu rụi nếu chính phủ nước này không làm gì để ngăn chặn, theo kênh Al Jazeera.

Lãnh đạo Hezbollah Naim Qassem “đang đùa với lửa và Tổng thống Lebanon Joseph Aoun đang đánh cược tương lai của đất nước”, ông Katz nói trong cuộc gặp với Điều phối viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về Lebanon - bà Jeanine Hennis-Plasschaert.

“Sẽ không có chuyện tồn tại lệnh ngừng bắn ở Lebanon trong khi vẫn có các vụ tấn công nhằm vào lực lượng của chúng tôi và các khu định cư tại Galilee. Nếu chính phủ Lebanon tiếp tục núp bóng tổ chức khủng bố Hezbollah, một ngọn lửa sẽ bùng lên và thiêu rụi những rặng tuyết tùng của Lebanon” - ông Katz nói thêm.

Dù lệnh ngừng bắn đã được tuyên bố giữa Israel và Lebanon, Israel và Hezbollah vẫn tiếp tục tấn công lẫn nhau, khi mỗi bên đều cáo buộc đối phương vi phạm thỏa thuận đình chiến.

Theo Bộ Y tế Lebanon, ngày 26-4 là ngày có số dân thường thiệt mạng nhiều nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu, với 14 người chết trên cả nước.

Cuối ngày 27-4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói với các chỉ huy quân sự cấp cao rằng Israel được phép tiếp tục chiến đấu theo thỏa thuận ngừng bắn hiện tại, đồng thời cho biết nước này vẫn chưa đạt được các mục tiêu chiến tranh.

“Chúng tôi đang tiến hành tấn công như hiện nay tại khu vực an ninh, phía bắc khu vực an ninh và phía bắc sông Litani. Quyền tự do hành động của chúng tôi nhằm ngăn chặn các mối đe dọa - cả những mối đe dọa tức thời và đang hình thành - là một phần của thỏa thuận mà chúng tôi đã đạt được với Mỹ và cả với chính phủ Lebanon” - ông Netanyahu nói.

HĐBA LHQ họp về eo biển Hormuz

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres phát biểu tại cuộc họp ngày 27-4. Ảnh: Angela Weiss/AFP

Ngày 27-4, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức cuộc họp về an ninh hàng hải.

Trong một tuyên bố chung do Bahrain dẫn đầu, hàng chục quốc gia đã nhắc lại lời kêu gọi suốt nhiều tuần qua về việc “mở lại khẩn cấp và không bị cản trở” eo biển Hormuz, trong bối cảnh đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn rơi vào bế tắc.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres nói với HĐBA rằng trước tình trạng đình trệ trong đàm phán, tổ chức này nên ủng hộ một khuôn khổ khẩn cấp do Tổ chức Hàng hải Quốc tế đề xuất.

Người đứng đầu LHQ cảnh báo về hậu quả nếu chậm trễ xử lý “sự gián đoạn chuỗi cung ứng nghiêm trọng nhất kể từ đại dịch COVID-19 và cuộc chiến tại Ukraine”.

“Những áp lực này đang lan rộng, dẫn đến bồn nhiên liệu cạn kiệt, kệ hàng trống rỗng và bữa ăn thiếu thốn. Gánh nặng nhân đạo ngày càng gia tăng” - ông Guterres phát biểu trước hội đồng.

“Tôi kêu gọi các bên: hãy mở eo biển; để tàu thuyền đi lại; không thu phí, không phân biệt đối xử; để thương mại được nối lại; để kinh tế toàn cầu được hồi phục” - ông nói, lưu ý rằng “sự gián đoạn kéo dài có nguy cơ châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu, đẩy hàng triệu người, đặc biệt ở châu Phi và Nam Á, vào cảnh đói nghèo”.

Tại cuộc họp, Đại sứ Pakistan tại LHQ - ông Asim Iftikhar Ahmad cảnh báo rằng các gián đoạn đối với các tuyến hàng hải toàn cầu, đặc biệt là việc đóng cửa eo biển Hormuz, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình quốc tế, ổn định kinh tế và các quốc gia đang phát triển.

“Không gian hàng hải toàn cầu là một đấu trường địa chiến lược then chốt, nơi các thách thức của thế kỷ 21 hội tụ. Đây là mạch sống của thương mại toàn cầu, đồng thời là thước đo tình trạng môi trường Trái Đất” - ông Ahmad nói, lưu ý rằng các nền kinh tế hiện đại phụ thuộc lớn vào thương mại đường biển không bị gián đoạn.

Giá dầu tăng, thị trường chứng khoán diễn biến trái chiều

Giá dầu tăng, thị trường chứng khoán diễn biến trái chiều trong ngày 27-4 khi triển vọng đàm phán hòa bình với Iran vẫn bế tắc, theo hãng tin AFP.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tới Pakistan đã làm dấy lên hy vọng về các cuộc đàm phán mới với Mỹ vào cuối tuần, nhưng Tổng thống Trump sau đó đã hủy chuyến đi của các đặc phái viên Mỹ.

Hai loại dầu thô chuẩn quốc tế đều tăng giá, trong đó dầu Brent vượt mức 108 USD/thùng.

Thị trường chứng khoán diễn biến không đồng nhất, khi cả S&P 500 và Nasdaq đều nhích lên và kết thúc ở mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, chỉ số Dow Jones cùng với một số chỉ số lớn tại châu Âu và châu Á lại giảm.