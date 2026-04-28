Ông Putin tiếp ngoại trưởng Iran, thảo luận tình hình Trung Đông 28/04/2026 05:42

(PLO)- Tổng thống Vladimir Putin tiếp Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi, khẳng định Nga sẵn sàng làm mọi điều trong khả năng để bảo đảm hòa bình ở Trung Đông sớm được thiết lập.

Ngày 27-4, Tổng thống Vladimir Putin tiếp Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi tại TP St. Petersburg, nói rằng Nga sẵn sàng làm mọi điều trong khả năng để bảo đảm hòa bình ở Trung Đông sớm được thiết lập, theo hãng thông tấn TASS.

Tham dự buổi tiếp còn có Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, Đô đốc Igor Kostyukov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Nga, và trợ lý của Tổng thống Putin - ông Yuri Ushakov.

Ông Araghchi đi cùng với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi và Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali.

Tổng thống Vladimir Putin (phải) tiếp Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi tại TP St. Petersburg (Nga). Ảnh: TASS

Tại cuộc gặp, ông Putin cho biết ông đã nhận được thông điệp từ Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei vào tuần trước. Nhà lãnh đạo Nga đề nghị ông Araghchi chuyển lời “cảm ơn về thông điệp này và lời chúc sức khỏe, an lành”.

Ông Putin nhận định người dân Iran đang chiến đấu “dũng cảm và anh hùng” vì chủ quyền của mình. Theo ông, Nga hy vọng người dân Iran sẽ vượt qua “giai đoạn thử thách khó khăn này và hòa bình sẽ đến”.

Tổng thống Nga nói thêm rằng Moscow sẵn sàng làm mọi điều trong khả năng để bảo đảm hòa bình ở Trung Đông “được thiết lập nhanh nhất có thể”. Ông cũng nhấn mạnh Nga “có ý định duy trì” quan hệ chiến lược với Iran.

Đáp lời, ông Araghchi cho biết ông “rất vui mừng” khi được gặp ông Putin. Nhà ngoại giao hàng đầu của Iran nói Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei và Tổng thống Masoud Pezeshkian đã gửi “lời chào nồng nhiệt nhất” tới Tổng thống Putin.

Theo ông Araghchi, người dân Iran đã chống chịu được sức ép từ Mỹ bằng sự dũng cảm và “sẽ tiếp tục kiên định”.

Ông Araghchi cũng cảm ơn ông Putin và Nga vì đã ủng hộ Cộng hòa Hồi giáo Iran. Ông cho rằng quan hệ giữa Moscow và Tehran là “đối tác chiến lược ở cấp cao nhất” và sẽ tiếp tục phát triển “bất kể hoàn cảnh”.