Chiến sự Trung Đông ngày 59: Iran vạch 'lằn ranh đỏ' với Mỹ; Liên tục nỗ lực ngoại giao trong khu vực 27/04/2026 07:42

(PLO)- Iran vạch 'lằn ranh đỏ' với Mỹ; Liên tục các cuộc thảo luận tìm lối thoát cho chiến sự Trung Đông từ Mỹ, Iran, các quốc gia vùng Vịnh.

Tình hình Trung Đông tiếp tục xuất hiện nhiều thông tin quan trọng.

Iran vạch “lằn ranh đỏ” với Mỹ

Thông qua Pakistan trong chuyến thăm gần đây, Ngoại trưởng Iran - ông Seyed Abbas Araghchi đã chuyển tới Mỹ các “lằn ranh đỏ” của Tehran, hãng thông tấn Fars đưa tin ngày 26-4.

Theo Fars, các “lằn ranh đỏ” này được gửi tới phía Mỹ dưới dạng thông điệp bằng văn bản, liên quan chương trình hạt nhân của Tehran và eo biển Hormuz.

Bản tin nhấn mạnh việc trao đổi thông điệp không nhằm phục vụ đàm phán, mà là một phần trong nỗ lực của Iran nhằm làm rõ tình hình khu vực và công khai xác lập các giới hạn không thể vượt qua.

Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi. Ảnh: AFP

Trong ngày 26-4, ông Araghchi quay lại thủ đô Islamabad của Pakistan trong chuyến thăm thứ 2 kể từ ngày 24-4, sau khi dừng chân ngắn tại Oman.

Theo hãng thông tấn Tasnim, Ngoại trưởng Araghchi trở lại Islamabad với một trong những mục tiêu chính là chuyển tải tới Pakistan các điều kiện của Tehran nhằm chấm dứt chiến tranh với Mỹ và Israel.

Theo Tasnim, bên cạnh thảo luận quan hệ song phương với Pakistan, trong lần quay lại Islamabad, ông Araghchi đề cập các vấn đề khác như việc Tehran thực thi hệ thống pháp lý mới tại eo biển Hormuz, yêu cầu bồi thường chiến tranh, đòi hỏi các bảo đảm nhằm ngăn chặn “sự gây hấn của các thế lực hiếu chiến”, cũng như việc dỡ bỏ phong tỏa hải quân của Mỹ, không bàn đến chuyện đàm phán hạt nhân với Mỹ.

Rạng sáng 27-4, Bộ Ngoại giao Iran cho biết ông Araghchi đã rời Pakistan để tới Nga.

“Trong chuyến thăm này, Ngoại trưởng sẽ gặp gỡ các quan chức cấp cao của Nga và thảo luận quan hệ song phương Iran - Nga, cũng như các diễn biến khu vực và quốc tế” - cơ quan này cho biết.

Liên tục nỗ lực ngoại giao

Thủ tướng Qatar - ông Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani đã điện đàm với Ngoại trưởng Araghchi ngày 26-4, theo hãng tin Al Jazeera.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Qatar, hai bên đã “thảo luận các nỗ lực nhằm đạt được hòa bình và tăng cường an ninh, ổn định trong khu vực”.

Thủ tướng Qatar - ông Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani. Ảnh: QATAR DAY

Ông Mohammed nhấn mạnh sự cần thiết để tất cả các bên tham gia vào các nỗ lực trung gian đang diễn ra, qua đó mở đường giải quyết tận gốc cuộc khủng hoảng bằng biện pháp hòa bình và đối thoại, hướng tới một thỏa thuận bền vững và ngăn chặn nguy cơ leo thang trở lại.

Theo tuyên bố, Thủ tướng Qatar cũng “nhấn mạnh sự cần thiết phải mở các tuyến hàng hải, bảo đảm tự do hàng hải, và không sử dụng chúng như một công cụ mặc cả hay gây sức ép”.

“Trong bối cảnh này, ông nhấn mạnh những tác động tiêu cực của việc này đối với các quốc gia trong khu vực cũng như nguồn cung năng lượng và lương thực toàn cầu, đồng thời cảnh báo hệ lụy đối với hòa bình và an ninh quốc tế” - trích tuyên bố của Bộ Ngoại giao Qatar.

Ngoài ra, Thủ tướng Qatar cùng ngày cũng có cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Saudi Arabia - Hoàng tử Faisal bin Farhan Al Saud về cuộc khủng hoảng Mỹ - Iran trong bối cảnh lo ngại nguy cơ chiến sự bùng phát trở lại gia tăng.

Hai bên đã đề cập lệnh ngừng bắn mong manh hiện nay, đồng thời trao đổi về “các nỗ lực nhằm hạ nhiệt căng thẳng, góp phần tăng cường an ninh và ổn định trong khu vực”.

Cũng trong ngày 26-4, Ngoại trưởng Oman - ông Badr Albusaidi đã kêu gọi thúc đẩy ngoại giao nhằm bảo đảm tự do hàng hải bền vững trong bối cảnh hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị hạn chế.

Ông Albusaidi cho biết đã trao đổi với người đồng cấp Iran về vấn đề Hormuz, đồng thời mô tả cuộc thảo luận là “tích cực”.

“Là các quốc gia ven biển, chúng tôi nhận thức rõ trách nhiệm chung đối với cộng đồng quốc tế, cũng như nhu cầu nhân đạo cấp thiết trong việc trả tự do cho các thủy thủ bị giam giữ quá lâu” - ông Albusaidi viết trên mạng xã hội X.

“Cần nhiều nỗ lực ngoại giao và các giải pháp thực tiễn để bảo đảm tự do hàng hải lâu dài” - ông Albusaidi nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Oman - ông Badr Albusaidi (trái) và người đồng cấp Iran Abbas Araghchi. Ảnh: X

Trong khi đó, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) Abdullah bin Zayed Al Nahyan cũng đã điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong ngày 26-4.

Theo tuyên bố từ phía UAE, hai bên đã rà soát “những hệ lụy từ các cuộc tấn công tên lửa vô cớ Iran nhằm vào UAE và một số quốc gia trong khu vực”, cũng như tác động của chúng đối với hòa bình và an ninh quốc tế, nguồn cung năng lượng, an ninh hàng hải và ổn định kinh tế toàn cầu.

Ông Abdullah cũng bày tỏ cảm kích trước sự đoàn kết hoàn toàn của Mỹ đối với UAE.

Hai quan chức đồng thời “thảo luận các biện pháp nhằm đạt được hòa bình và an ninh bền vững trong khu vực thông qua tăng cường hành động tập thể để ứng phó các thách thức hiện tại, cũng như thúc đẩy ổn định và thịnh vượng”.