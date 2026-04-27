Ngoại trưởng Nga cảnh báo ông Zelensky sẽ không có kết thúc tốt đẹp 27/04/2026 06:08

(PLO)- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng việc Ukraine đang nỗ lực tự thể hiện mình là "người bảo vệ" châu Âu sẽ không có kết quả tốt đẹp.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Vesti ngày 26-4, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng những nỗ lực của Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nhằm tự thể hiện mình là "người bảo vệ" châu Âu sẽ không có kết quả tốt đẹp.

"[Ông Zelensky] công khai nói rằng 'chúng tôi sẽ bảo vệ tất cả mọi người, chúng tôi có sức mạnh, kinh nghiệm và đội quân lớn nhất châu Âu cho việc này’. Nhưng tôi không nghĩ điều này sẽ kết thúc tốt đẹp” - ông Lavrov nói.

“Tôi cũng muốn chỉ ra rằng ông ấy chỉ đơn giản là đang yêu cầu một thời hạn ngay lập tức cho việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU)... Và bất chấp tất cả những điều này, EU, trong khi chưa hứa hẹn một mốc thời gian cụ thể nào cho việc Ukraine sẽ gia nhập 'tập thể thân thiện' này, lại tuyên bố rằng ông Zelensky đang bảo vệ các giá trị châu Âu” - ngoại trưởng Nga nói thêm.

Ông Lavrov cũng lưu ý rằng "xét đến tất cả những đặc điểm đặc trưng của nhân vật này, ông [Zelensky] chắc chắn đã tự đưa ra quyết định cho mình, rõ ràng ông ấy muốn lãnh đạo liên minh quân sự châu Âu mới mà Đức và Anh đang cố gắng xây dựng”.

Ukraine chưa phản hồi về phát ngôn trên của ông Lavrov.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng một cấu trúc an ninh châu Âu là không thể có nếu không tính đến lợi ích và sự tham gia của Nga.

"Không thể hình dung được một cấu trúc an ninh châu Âu nào nếu không tính đến lợi ích của Nga và không có sự tham gia của Nga trong đó" - phát ngôn viên Điện Kremlin nhấn mạnh.

Ông Peskov lưu ý rằng Nga là một phần không thể tách rời của lục địa Á-Âu và do đó là không thể "là mối đe dọa chính đối với châu Âu".