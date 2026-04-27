Hai cựu thủ tướng Israel hợp lực thách thức ông Netanyahu trong cuộc bầu cử sắp tới 27/04/2026 05:51

(PLO)- Hai trong số những đối thủ chính trị đáng gờm nhất của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ hợp lực nhằm thách thức chính phủ liên minh của ông trong cuộc bầu cử sắp tới.

Cuối tuần qua, hai cựu Thủ tướng Israel, gồm ông Naftali Bennett và ông Yair Lapid, tuyên bố sẽ hợp lực nhằm thách thức chính phủ liên minh của Thủ tướng Benjamin ⁠Netanyahu trong cuộc bầu cử dự kiến ​​diễn ra vào cuối năm nay, theo hãng tin Reuters.

Hai cựu thủ tướng thông báo về việc sáp nhập hai đảng của họ, gồm Bennett 2026 và There is a Future. Văn phòng của ông Bennett cho biết đảng mới sẽ có tên là Together, và ông sẽ là người lãnh đạo.

“Tôi vui mừng thông báo rằng tối nay, cùng với người bạn Yair Lapid, tôi đang thực hiện bước đi mang tính chất Do Thái giáo và yêu nước nhất mà chúng tôi từng thực hiện cho đất nước mình” - cựu Thủ tướng Bennett nói trên chương trình cùng với cựu Thủ tướng Lapid.

Cựu Thủ tướng Israel Naftali Bennett (trái) và cựu Thủ tướng Israel Yair Lapid tổ chức họp báo chung ngày 26-4. Ảnh: Abir Sultan/EPA

Về phần mình, ông Lapid ca ngợi “ông Bennett là một chính trị gia cánh hữu, nhưng là một người trung thực, và giữa chúng tôi có sự tin tưởng”.

“Động thái này nhằm mục đích đoàn kết khối, chấm dứt những chia rẽ nội bộ và tập trung mọi nỗ lực vào việc giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quan trọng sắp tới và dẫn dắt Israel tiến lên phía trước trong tương lai” - ông Lapid cho hay.

Cựu Thủ tướng Bennett cho biết nếu đắc cử, ông sẽ thành lập một ủy ban điều tra quốc gia về những gì ông gọi là những thất bại dẫn đến cuộc tấn công do Hamas lãnh đạo nhằm vào Israel vào ngày 7-10-2023 - điều mà chính phủ ông Netanyahu hiện tại đã bác bỏ.

Hai ông Bennett và Lapid đã từng hợp tác trước đây, chấm dứt nhiệm kỳ 12 năm liên tiếp của ông Netanyahu trong cuộc bầu cử năm 2021, nhưng sau đó lại thành lập một chính phủ liên minh chỉ tồn tại chưa đầy 18 tháng.

Ông Netanyahu - thủ tướng tại vị lâu nhất của Israel - đã trở lại khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11-2022 và thành lập chính phủ cánh hữu nhất trong lịch sử Israel.