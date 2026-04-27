Bộ trưởng Quốc phòng Mali bị phiến quân hạ sát tại nhà riêng 27/04/2026 05:39

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Mali - Tướng Sadio Camara đã thiệt mạng sau khi các tay súng thực hiện một vụ đánh bom xe tự sát nhằm vào nhà riêng của ông.

Ngày 26-4, người phát ngôn chính phủ Mali - ông Issa Ousmane Coulibaly xác nhận rằng Bộ trưởng Quốc phòng nước này - Tướng Sadio Camara đã thiệt mạng sau một vụ tấn công nhằm vào nhà riêng, theo kênh Al Jazeera.

Ông Coulibaly cho biết Tướng Camara bị tấn công khi những tay súng nhắm vào nhà ông. Al Jazeera đưa tin những kẻ tấn công đã thực hiện một vụ đánh bom xe tự sát nhằm vào nhà riêng của ông Camara ở Kati - một thị trấn quân sự được phòng thủ nghiêm ngặt cách thủ đô Bamako khoảng 15km về phía tây bắc.

Bộ trưởng Quốc phòng Mali - Tướng Sadio Camara. Ảnh: AFP

Ông Camara được cho là đã giao tranh với những kẻ tấn công và đã vô hiệu hóa được một số tên trước khi bị thương nặng.

Theo người phát ngôn, Bộ trưởng Quốc phòng Mali đã qua đời tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Theo hãng tin AFP, vợ thứ hai và hai người cháu của Camara cũng thiệt mạng trong vụ tấn công vào nhà ông.

Cuộc tấn công được phối hợp giữa phiến quân Tuareg và một nhóm có liên kết với tổ chức khủng bố al-Qaeda. Nhóm này đã nhận trách nhiệm vụ tấn công, theo hãng tin Reuters.

Ông Camara là một nhân vật chủ chốt trong chính quyền quân sự Mali đã nắm quyền sau các cuộc đảo chính liên tiếp vào năm 2020 và 2021.

“Ông ấy là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong giới lãnh đạo quân sự cầm quyền và được một số người coi là người có thể trở thành lãnh đạo tương lai của Mali. Cái chết của ông ấy là một đòn giáng mạnh vào lực lượng vũ trang của đất nước” - theo phóng viên Nicolas Haque của Al Jazeera.

Cái chết của ông Camara xảy ra trong bối cảnh quân đội nước này bước sang ngày giao tranh thứ hai với các tay súng nổi dậy và lực lượng ly khai gần thủ đô Bamako và tại nhiều thành phố khác.