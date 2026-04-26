Ông Trump đăng video khoảnh khắc nổ súng và mật vụ chớp nhoáng phản ứng trước nghi phạm 26/04/2026 10:23

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng video Mật vụ Mỹ phản ứng chớp nhoáng trước nghi phạm có vũ trang tại sự kiện Nhà Trắng, kèm một số bức ảnh đối tượng này bị khống chế.

Tổng thống Donald Trump đã đăng tải đoạn video ghi lại phản ứng của Cơ quan Mật vụ trước một nghi phạm mang súng tại Tiệc chiêu đãi của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng ở Washington, D.C ngày 25-4.

Đoạn video cho thấy các đặc vụ đang làm nhiệm vụ gác tại hiện trường đã phản ứng chớp nhoáng trước một tình huống xảy ra bên ngoài góc máy quay.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đăng một số hình ảnh cho thấy nghi phạm đã bị bắt, theo đài CNN.

Khoảnh khắc xảy ra vụ nổ súng và Mật vụ Mỹ truy đuổi nghi phạm. Nguồn: TRUTH SOCIAL

Phát biểu từ Nhà Trắng sau khi được khẩn trương hộ tống rời khỏi sân khấu sự kiện, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: "Một đối tượng được trang bị nhiều vũ khí đã tấn công vào một trạm kiểm soát an ninh".

Tổng thống hoàn toàn an toàn và nghi phạm hiện đang bị giam giữ.

Ông Trump cho biết nghi phạm tại buổi tiệc đã "lao tới từ khoảng cách khoảng 45 m".

"Vì vậy, hắn ta đã ở cách rất xa hội trường" - Tổng thống nhận định.

Hiện vẫn chưa rõ bằng cách nào đối tượng có vũ trang này có thể lọt vào địa điểm tổ chức sự kiện.

Một số hình ảnh cho thấy nghi phạm đã bị khống chế. Ảnh: TRUTH SOCIAL

Theo các tài liệu được chia sẻ với CNN, nghi phạm từng theo học ngành kỹ thuật và tốt nghiệp Viện Công nghệ California (hay còn gọi là Caltech).

Theo thông tin mới nhất từ các quan chức thực thi pháp luật, giới chức trách đã xác định nghi phạm là một nam giới 30 tuổi đến từ bang California.

Video Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng nội các sơ tán khỏi bữa tiệc. Nguồn: USA Today

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche cho biết người đàn ông bị tình nghi nổ súng tại buổi tiệc dự kiến sẽ sớm bị khởi tố.

"Các cáo buộc sẽ rất rõ ràng dựa trên hành vi phạm tội. Tuy nhiên, như quý vị sẽ thấy, đối tượng sẽ phải đối mặt nhiều tội danh liên quan vụ nổ súng, tàng trữ súng đạn và bất kỳ vi phạm nào khác mà chúng tôi có thể cáo buộc" - ông Blanche nhấn mạnh, thêm rằng quá trình điều tra vẫn đang được tiến hành.

Ngoài ra, Tổng thống Trump chia sẻ ông đã trò chuyện với nhân viên Mật vụ Mỹ trúng đạn tại sự kiện.

Ông Trump cho biết viên đặc vụ bị bắn ở "cự ly rất gần" bằng "một khẩu súng có uy lực lớn", nhưng nhờ áo chống đạn bảo vệ, tình trạng sức khỏe của anh hiện "rất tốt".

"Tinh thần của cậu ấy đang rất cao. Chúng tôi đã nói với cậu ấy rằng chúng tôi yêu mến và tôn trọng cậu ấy. Cậu ấy là một người đầy kiêu hãnh và rất tự hào về công việc mình làm" - ông Trump nói.

Tổng thống cũng tán dương Cơ quan Mật vụ Mỹ và các lực lượng thực thi pháp luật vì đã phản ứng vô cùng nhanh chóng.