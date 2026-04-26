Nổ súng tại bữa tiệc báo chí, hai ông Trump và Vance được sơ tán khẩn cấp 26/04/2026 08:18

Nhiều phát súng đã vang lên khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance tham dự một bữa tiệc báo chí tại thủ đô Washington D.C vào tối 25-4 (giờ Mỹ), hãng AFP đưa tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Những tiếng nổ lớn được nghe thấy, và các khách mời tại Tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng đã hoảng loạn, vội chui xuống gầm bàn để ẩn nấp.



Video Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng nội các sơ táng khỏi bữa tiệc. Nguồn: USA Today

Mật vụ và các lực lượng chức năng nhanh chóng tràn vào phòng tiệc, trong khi hàng trăm người cúi rạp xuống dưới bàn.

“Tránh ra, thưa ngài!” - một người hét lên. Những người khác liên tục hô to yêu cầu mọi người cúi thấp xuống.

Mật vụ Mỹ tại Tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng ở thủ đô Washington DC (Mỹ) ngày 25-4. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Các tổ chiến thuật có vũ trang đã vào vị trí trên sân khấu - nơi ông Trump ngồi trước khi được sơ tán.

Phó Tổng thống JD Vance cùng các thành viên nội các Mỹ có mặt tại sự kiện cũng được đưa ra ngoài khẩn cấp.

Một nguồn tin nói với đài CNN rằng ông Trump an toàn. Theo một quan chức chính quyền, các thành viên nội các cũng không gặp nguy hiểm.

Bộ trưởng Y tế Mỹ Robert F. Kennedy Jr. được đưa ra khỏi bữa tiệc. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Cảnh sát phong tỏa khách sạn Washington Hilton Hotel, nơi diễn ra sự kiện, trong khi trực thăng lượn vòng trên không.

CNN dẫn 3 nguồn tin rằng một đặc vụ Cơ quan Mật vụ Mỹ đã bị bắn tại bữa tiệc.

Viên đạn găm vào đồ bảo hộ của đặc vụ và người này đã được đưa đến bệnh viện. Hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe của đặc vụ.

Tổng thống Trump vẫn đang ở khách sạn Washington Hilton (tính đến 9 giờ 26 tối 25-4 miền đông Mỹ, tức 8 giờ 26 sáng 26-4 theo giờ Việt Nam) trong khi các quan chức đang cân nhắc xem liệu ông quay lại dự tiệc tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng hay không.

Tổng thống Trump cho biết nghi phạm nổ súng đã bị bắt đồng thời ca ngợi lực lượng thực thi pháp luật. Ông cũng kêu gọi sự kiện tiếp tục diễn ra.

“Thật là một buổi tối đặc biệt ở Washington, DC. Mật vụ và lực lượng thực thi pháp luật đã làm rất xuất sắc. Họ hành động nhanh chóng và dũng cảm. Nghi phạm đã bị bắt giữ, và tôi đã đề nghị rằng ‘hãy tiếp tục chương trình’, nhưng sẽ hoàn toàn tuân theo quyết định của lực lượng chức năng. Họ sẽ sớm đưa ra quyết định. Dù quyết định thế nào, buổi tối nay chắc chắn sẽ khác xa kế hoạch ban đầu, và chúng ta đơn giản sẽ phải tổ chức lại vào dịp khác" - ông Trump viết trên Truth Social.

Tổng thống Trump cho biết ông đang quay trở lại Nhà Trắng và sẽ tổ chức họp báo trong vòng 30 phút tới.

“Lực lượng thực thi pháp luật đã yêu cầu chúng tôi rời khỏi địa điểm, đúng theo quy trình, và chúng tôi sẽ thực hiện ngay lập tức. Tôi sẽ tổ chức họp báo trong vòng 30 phút tại Phòng Họp báo Nhà Trắng. Đệ nhất phu nhân, cùng Phó Tổng thống và toàn bộ các thành viên nội các đều hoàn toàn an toàn. Chúng tôi sẽ trao đổi với các bạn trong nửa giờ tới. Tôi đã trao đổi với tất cả các đại diện phụ trách sự kiện, và chúng tôi sẽ lên lịch lại trong vòng 30 ngày” - ông Trump viết trên Truth Social.