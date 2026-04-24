Chiến sự Trung Đông ngày 56: Tổng thống Trump nói ‘đừng giục ông’ chờ đợi bao lâu, bác dùng vũ khí hạt nhân; Phía Iran nêu điều kiện đàm phán; Israel chờ đèn xanh từ Mỹ 24/04/2026 06:25

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc chiến chống lại Iran, thông báo ngừng bắn Israel-Lebanon kéo dài thêm 3 tuần; Đại sứ Iran nêu các điều kiện cho cuộc đàm phán với Mỹ.

Tình hình Trung Đông xuất hiện nhiều diễn biến mới, nổi bật là việc Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ngừng bắn Israel-Lebanon kéo dài thêm 3 tuần.

Ông Trump: Mỹ sẽ không dùng vũ khí hạt nhân ở Iran

Ngày 23-4 tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump tuyên bố rằng ông sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc chiến chống lại Iran, theo hãng tin Reuters.

"Tại sao tôi lại phải sử dụng vũ khí hạt nhân? Chúng ta đã hoàn toàn, bằng cách rất thông thường, tiêu diệt họ mà không cần đến nó” - ông Trump trả lời phóng viên.

"Không, tôi sẽ không sử dụng nó. Vũ khí hạt nhân không bao giờ được phép sử dụng bởi bất kỳ ai” - ông Trump nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Khi được hỏi ông sẵn sàng chờ đợi bao lâu để đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài với Iran, Tổng thống Trump bảo đừng có giục ông.

Ông Trump cho rằng Iran có thể đã tăng cường vũ khí "một chút" trong thời gian ngừng bắn hai tuần.

"Hải quân của họ đã biến mất. Không quân của họ đã biến mất, hệ thống phòng không của họ đã biến mất... Có thể họ đã tăng cường một chút trong thời gian ngừng bắn hai tuần, nhưng chúng tôi sẽ vô hiệu hóa điều đó trong khoảng một ngày, nếu họ làm vậy" - ông Trump cho hay.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết ông muốn đạt được thỏa thuận tốt nhất và kéo dài với Iran.

“Tôi có thể đạt được thỏa thuận ngay bây giờ... nhưng tôi không muốn làm vậy. Tôi muốn nó kéo dài mãi mãi” - ông Trump nói.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz cho biết nước này “sẵn sàng nối lại cuộc chiến chống Iran”, đồng thời nói thêm rằng Israel đang chờ đèn xanh từ Mỹ để đưa Tehran trở lại “thời kỳ đồ đá”, theo hãng tin AFP.

Lực lượng Israel đã sẵn sàng cả phòng thủ và tấn công, và các mục tiêu đã được xác định”, ông Katz tuyên bố.

“Chúng tôi đang chờ đèn xanh từ Mỹ… để đưa Iran trở lại thời kỳ đen tối và thời kỳ đồ đá bằng cách phá hủy các cơ sở năng lượng và điện quan trọng và phá bỏ cơ sở hạ tầng kinh tế quốc gia của nước này” - ông Katz nói thêm.

Ông Trump thông báo ngừng bắn Israel-Lebanon kéo dài thêm 3 tuần

Ngày 23-4, Tổng thống Trump cho biết Israel và Lebanon đã nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 3 tuần sau cuộc đàm phán tại Nhà Trắng cùng ngày, theo hãng tin AFP.

“Mỹ sẽ hợp tác với Lebanon để giúp nước này tự bảo vệ mình khỏi Hezbollah” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social, thêm rằng ông mong muốn được gặp trực tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Lebanon Joseph Aoun “trong tương lai gần”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (ngồi) cùng phái đoàn Israel, Lebanon và Mỹ tại Nhà Trắng ngày 23-4. Ảnh: AFP

Cuộc đàm phán tại Nhà Trắng ngày 23-4 là cuộc đàm phán cấp cao thứ hai giữa Israel và Lebanon kể từ tuần trước. Thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày ban đầu, có hiệu lực từ ngày 17-4, dự kiến ​​sẽ hết hạn vào 27-4.

Phát biểu bên cạnh Tổng thống Trump tại Phòng Bầu dục, Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter cho biết Israel và Lebanon “chưa bao giờ gần gũi nhau hơn ngày hôm nay”.

Ông Leiter cảm ơn Tổng thống Trump và Phó Tổng thống JD Vance về một ngày mà ông cho rằng đã được chuẩn bị trong nhiều thập niên.

“Chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực vì hòa bình. Hãy hy vọng chúng ta sẽ đạt được điều đó càng sớm càng tốt” - đại sứ Israel nói.

Đại sứ Lebanon tại Mỹ Nada Hamadeh cảm ơn Tổng thống Trump vì đã chủ trì “khoảnh khắc lịch sử này”.

“Tôi nghĩ với sự giúp đỡ và hỗ trợ của ông, chúng ta có thể làm cho Lebanon vĩ đại trở lại” - bà Hamadeh nói.

Trước thông báo của ông Trump, đã xảy ra giao tranh giữa Israel và Hezbollah. Hezbollah cho biết đã phóng một loạt tên lửa về phía bắc Israel, coi cuộc tấn công này là phản ứng trước việc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Lực lượng Israel cho biết còi báo động đã vang lên gần biên giới và hệ thống phòng không đã đánh chặn một số vật thể bay từ Lebanon sang. Israel tuyên bố đã tiêu diệt 3 chiến binh Hezbollah ở miền nam Lebanon, đồng thời cáo buộc Hezbollah “vi phạm trắng trợn các thỏa thuận ngừng bắn”.

Đại sứ Iran nêu các điều kiện cho cuộc đàm phán với Mỹ

Ngày 23-4, Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali cho biết bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ cũng phải dẫn đến hòa bình lâu dài, công nhận các quyền hợp pháp của Tehran, bồi thường thiệt hại và đảm bảo chống lại sự gây hấn mới, theo hãng thông tấn TASS.

Đại sứ Jalali nói rằng Iran đã bị Mỹ phản bội trong các cuộc đàm phán trước đây, và do đó không còn tin tưởng Washington nữa. "Họ đã nhiều lần phản bội ngoại giao và bỏ ngang bàn đàm phán. Chúng tôi không tin tưởng họ” - ông Jalali nói.

Ông Jalali cũng chia sẻ rằng ông không có thông tin nào về việc liệu vòng đàm phán thứ hai giữa Washington và Tehran có diễn ra ở Islamabad hay không.

Ngoài ra, ông Jalali cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian đã duy trì liên lạc chặt chẽ kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu cuộc chiến chống lại Iran.

“Về tương tác chính trị, quan hệ của chúng tôi tiếp tục phát triển trong các tổ chức quốc tế. Tổng thống hai nước duy trì liên lạc rất tốt. Ngoại trưởng hai nước [ông Sergey Lavrov và ông Abbas Araghchi] cũng có mối quan hệ làm việc rất tốt” - ông Jalali cho hay.