VIDEO: Lực lượng Iran đổ bộ, bắt giữ tàu trên eo biển Hormuz 23/04/2026 17:11

(PLO)- Các binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đeo mặt nạ và mang súng đổ bộ lên tàu hàng đang tìm cách đi qua eo biển Hormuz.

Iran đã công bố một đoạn video được cho là ghi lại cảnh các binh sĩ vũ trang, đeo mặt nạ bắt giữ hai tàu chở hàng ở eo biển Hormuz, đài IRBC đưa tin.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 22-4 cho biết đã bắt giữ tàu MSC Francesca mang cờ Panama và tàu Epaminondas mang cờ Liberia, khi các phương tiện này tìm cách đi qua eo biển Hormuz mà không có sự cho phép.

Trong video, các binh sĩ thuộc IRGC được nhìn thấy đang lao nhanh bằng xuồng cao tốc về phía một tàu container có logo MSC ở bên hông trước khi leo lên thang và lên tàu. Các binh lính đặc nhiệm đeo mặt nạ và mang súng trên lưng.

Sau đó, các binh sĩ được quay phim tiếp cận tàu Epaminondas trước khi họ vào một phòng máy của con tàu.