Iran bắt giữ 2 tàu qua eo biển Hormuz 22/04/2026 19:00

(PLO)- Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắt giữ 2 tàu qua eo biển Hormuz, trong đó có 1 tàu được cho là có liên quan Israel.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 22-4 cho biết đã bắt giữ 2 tàu khi các phương tiện này tìm cách đi qua eo biển Hormuz mà không có sự cho phép, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Hải quân IRGC xác định 2 tàu có tên là MSC Francesca và Epaminondes, cho rằng các tàu này đã gây nguy hại đến an ninh hàng hải do thiếu “giấy phép cần thiết” và “can thiệp vào hệ thống định vị”.

Hai tàu sau đó bị kiểm soát và buộc phải di chuyển về phía bờ biển Iran.

IRGC cũng tuyên bố tàu MSC Francesca có liên quan Israel.

Israel chưa lên tiếng về thông tin trên.

Tình hình eo biển Hormuz chiều 22-4. Ảnh: MARINE TRAFFIC

Trước đó, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết 2 tàu thương mại đã bị tấn công trong các sự cố riêng rẽ gần eo biển Hormuz, song toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn.

Cụ thể, UKMTO cho biết đã nhận được báo cáo về một vụ việc xảy ra cách bờ biển Iran khoảng 8 hải lý về phía tây. Con tàu bị nổ súng và buộc phải dừng lại trên biển. Toàn bộ thủy thủ đoàn được xác nhận an toàn, không ghi nhận thiệt hại đối với con tàu.

Trong một diễn biến khác, một tàu container bị một tàu vũ trang, được cho là có liên hệ với IRGC, nổ súng ngoài khơi Oman, làm hư hại buồng lái.

Theo UKMTO, tàu vũ trang đã tiếp cận và khai hỏa mà không phát đi bất kỳ cảnh báo nào qua hệ thống liên lạc VHF. Tất cả thủy thủ đều an toàn, không ghi nhận cháy nổ hay thiệt hại môi trường.

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) cảnh báo tình hình tại khu vực vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro và kêu gọi các tàu thuyền nâng cao cảnh giác tối đa khi di chuyển qua vùng biển này.