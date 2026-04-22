The New York Times: Ukraine gợi ý gọi một phần Donbass là 'Donnyland' để vinh danh ông Trump 22/04/2026 10:55

(PLO)- Có thông tin Ukraine đề xuất gọi một phần Donbass là “Donnyland” để vinh danh ông Trump, nhằm thúc đẩy lập trường cứng rắn hơn với Nga.

Ngày 21-4, tờ The New York Times dẫn 4 nguồn thạo tin (không tiết lộ danh tính) cho biết các quan chức Ukraine tham gia các cuộc đàm phán hòa bình gần đây được cho là đã gợi ý đổi tên phần lãnh thổ Donbass (miền đông Ukraine) mà Nga vẫn đang kiểm soát thành “Donnyland” để vinh danh Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cái tên này là sự kết hợp giữa “Donbass” và “Donald”.

Theo các nguồn tin mà The New York Times dẫn lại, ý tưởng này được đưa ra với nửa phần đùa cợt, nhưng cũng nhằm khuyến khích chính quyền ông Trump có lập trường cứng rắn hơn trước các yêu sách lãnh thổ của Nga.

Theo tờ báo Mỹ, “Donnyland” là một trong những cách mà phía Ukraine tìm cách khiến ông Trump nghiêng về phía họ, song nỗ lực của Ukraine đến nay chưa mang lại kết quả.

Các công sự phòng thủ của Ukraine gần tiền tuyến ở tỉnh Donetsk vào ngày 16-3. Ảnh: Francis Farrell / The Kyiv Independent

Thuật ngữ “Donnyland” vẫn tiếp tục được nhắc đến trong các cuộc đàm phán, dù chưa được đưa vào bất kỳ văn kiện chính thức nào.

Theo The New York Times, các cuộc thảo luận về Ukraine vẫn âm thầm diễn ra trong những tuần gần đây. Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky trong tháng này cho biết ông kỳ vọng các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ sớm thăm Ukraine.

Tuy nhiên, một người am hiểu tiến trình đàm phán nói rằng phía Mỹ vẫn đang chờ cục diện đủ tiến triển mới thực hiện chuyến đi này và cũng dự định thăm Nga một lần nữa.

Mỹ, Nga, Ukraine đều chưa lên tiếng trước thông tin trên.

Các cuộc đàm phán do Mỹ thúc đẩy trong những tháng gần đây tập trung vào tương lai của Donbass, một khu vực ở miền đông Ukraine bao gồm các tỉnh Donetsk và Luhansk. Vấn đề kiểm soát lãnh thổ vẫn là trọng tâm, khi Moscow muốn Kiev rút khỏi các khu vực mà Ukraine vẫn đang nắm giữ.

Hiện Ukraine vẫn kiểm soát khoảng 1/4 tỉnh Donetsk, bao gồm một tuyến phòng thủ kiên cố và một số thành phố quan trọng, cùng với các vị trí hạn chế tại tỉnh Luhansk.

Kiev đã bác bỏ mọi yêu cầu rút lui khỏi các vùng lãnh thổ đang kiểm soát và thay vào đó đề xuất một lệnh ngừng bắn dọc theo các tuyến chiến sự hiện tại như bước đầu hướng tới một giải pháp toàn diện hơn.

Theo thông tin mà tờ Kyiv Independent thu thập được, phía Mỹ không phản đối yêu cầu của Nga về việc kiểm soát Donbass.

Một quan chức trong chính quyền Trump thì nói với Kyiv Independent rằng các quyết định về lãnh thổ là vấn đề “do Kiev và Moscow quyết định”.