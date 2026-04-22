Chiến sự Nga-Ukraine 22-4: Kiev nói Nga tăng rải mìn dọc bờ biển Crimea do lo ngại Ukraine đổ bộ; Nga lập 'vùng an ninh' ở khu vực biên giới với Ukraine 22/04/2026 08:57

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường; Kiev nói Nga tăng rải mìn dọc bờ biển Crimea do lo ngại Ukraine đổ bộ; Nga lập 'vùng an ninh' ở khu vực biên giới với Ukraine; Nga tuyên bố kiểm soát thêm khu định cư, gây tổn thất lớn cho Ukraine.

Kiev nói Nga tăng rải mìn dọc bờ biển Crimea do lo ngại Ukraine đổ bộ

Chia sẻ với tờ Kyiv Independent ngày 21-4, ông Vladyslav Voloshyn, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ miền Nam Ukraine, nói rằng Nga đang tăng cường rải mìn dọc các bờ biển tại bán đảo Crimea do lo ngại quân Ukraine có thể đổ bộ lên bán đảo.

Ông Voloshyn cho biết nhóm tác chiến-chiến thuật “Crimea” của Nga tiếp tục tích cực rải mìn dọc các đường bờ biển và bãi biển, do lo ngại lực lượng thủy quân lục chiến Ukraine có thể thực hiện một cuộc đổ bộ tương tự trước đây. Lần gần nhất binh sĩ Ukraine đổ bộ vào Crimea là vào năm 2023.

Binh sĩ Ukraine hoạt động trên chiến trường. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

“Các bãi biển giờ sẽ trở thành những bãi mìn” - ông Voloshyn nói.

Ông cho biết tổng chiều dài đường bờ biển Crimea khoảng 760 km, trong đó nhiều khu vực đã bị rải mìn.

“Có hàng chục km hàng rào mìn và vật liệu nổ. (Nga) sử dụng cả bãi mìn theo độ sâu thay đổi lẫn các bãi mìn đơn lẻ, đồng thời thiết lập các chướng ngại vật nổ mạnh, gồm hàng trăm loại mìn khác nhau” - ông nói thêm.

UAV Ukraine tập kích trung tâm dầu mỏ chiến lược Nga

Ukraine đã tấn công trạm phân phối dầu Samara thuộc tỉnh Samara của Nga vào rạng sáng 21-4, đánh trúng một cơ sở then chốt trong hệ thống vận chuyển dầu của nước này, một nguồn tin thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) nói với Kyiv Independent.

Theo nguồn tin, chiến dịch do Trung tâm tác chiến đặc biệt Alfa của SBU thực hiện, nhằm vào cơ sở hạ tầng tại khu định cư Prosvet, tỉnh Samara.

Cuộc tấn công bằng drone của Ukraine đã gây ra một “đám cháy lớn” tại trạm này. Dữ liệu ban đầu cho thấy 5 bể chứa dầu thô, mỗi bể dung tích 20.000 m³, đã bị hư hại.

Thống đốc tỉnh Samara - ông Vyacheslav Fedorishchev chia sẻ trên kênh Telegram cá nhân rằng rạng sáng 21-4 đã xảy ra “một nỗ lực tấn công mới nhằm vào một cơ sở công nghiệp” trong khu vực, đồng thời cho biết không có thương vong dân sự.

Nga tuyên bố kiểm soát thêm khu định cư, gây tổn thất lớn cho Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 21-4 cho biết lực lượng nước này đã kiểm soát thêm 2 khu định cư ở tỉnh Kharkiv và Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) trong khuôn khổ chiến dịch quân sự tại Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

Theo bản cập nhật tình hình chiến sự, các đơn vị thuộc nhóm tác chiến phía Bắc đã kiểm soát khu dân cư Veterinarnoye ở Kharkiv, trong khi nhóm tác chiến Trung Tâm thì giành quyền kiểm soát khu định cư Grishino ở Donetsk thông qua các hoạt động tấn công.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Nga cũng tuyên bố quân đội Ukraine tổn thất khoảng 1.050 binh sĩ trong ngày qua trên toàn tuyến mặt trận, cũng như chịu thiệt hại nặng về khí tài (gồm nhiều phương tiện bọc thép, pháo và kho đạn).

Cụ thể, theo Bộ Quốc phòng Nga, các nhóm tác chiến của nước này ghi nhận tổn thất của Ukraine ở nhiều hướng như Kharkiv, Donetsk, Sumy và Zaporizhzhia, với hàng trăm binh sĩ thiệt mạng tại mỗi khu vực.

Phía Nga cũng cho biết đã phá hủy nhiều kho đạn, kho hậu cần, trạm tác chiến điện tử và bệ pháo của Ukraine.

Ngoài ra, Moscow tuyên bố đã bắn hạ 434 UAV, 13 bom dẫn đường và 3 rocket dùng cho các hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) trong ngày qua.

Nga cũng đưa ra thống kê tổng hợp từ đầu chiến dịch, cho biết đã phá hủy hàng chục nghìn khí tài quân sự của Ukraine, bao gồm xe tăng, pháo, UAV và phương tiện quân sự các loại.

Nga lập “vùng an ninh” ở khu vực biên giới với Ukraine

Tại cuộc họp với đại diện chính quyền địa phương ngày 21-4, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tình hình tại các khu vực biên giới, đặc biệt là tỉnh Kursk, vẫn “rất khó khăn”.

Ông nói Moscow cần triển khai các biện pháp để khuyến khích người dân “ở lại quê hương, không rời đi hoặc quay trở lại”, theo TASS.

Theo ông Putin, Nga đang từng bước thiết lập một “vùng an ninh” tại các lãnh thổ giáp biên giới với Ukraine và sẽ tiếp tục cho đến khi “mối đe dọa đối với các khu vực này được loại bỏ”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh việc hỗ trợ người dân là “trách nhiệm của nhà nước”, đồng thời khẳng định người dân tại khu vực biên giới phải cảm nhận được sự hỗ trợ này.

Chính phủ Nga cũng sẽ xem xét đưa các vùng biên giới vào chương trình Phát triển Lãnh thổ Tích hợp.

“Chúng ta phải tạo điều kiện để người dân ở lại trên chính mảnh đất của mình, không rời đi, và có thể không chỉ khôi phục những gì đã mất mà còn phát triển và thịnh vượng hơn” - ông Putin nói.

Cũng tại buổi gặp mặt, Tổng thống Putin nói Moscow đã biết trước kết cục của xung đột Ukraine và rằng Kiev đang tính cách xử lý tình hình một khi Nga giành chiến thắng.

"Hành động quân sự luôn là một vấn đề hết sức phức tạp và nguy hiểm. Chúng tôi biết mọi chuyện rồi sẽ kết thúc ra sao, nhưng sẽ không đưa ra tuyên bố công khai, mà chỉ tập trung thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra" - Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Nga sẽ đạt được toàn bộ các mục tiêu của “chiến dịch quân sự đặc biệt”, ông Putin tuyên bố.

Theo người đứng đầu Điện Kremlin, Ukraine đã bắt đầu tính đến việc lãnh đạo nước này sẽ phải xử lý, hợp thức hóa tình hình ra sao khi Nga giành chiến thắng.

“Họ chỉ đang nghĩ cách xử lý, hợp thức hóa mọi thứ” - ông Putin nói.

Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.