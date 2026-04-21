Ông Trump so sánh thỏa thuận tiềm năng với Iran và thỏa thuận hạt nhân thời ông Obama 21/04/2026 07:17

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng cách tiếp cận của ông sẽ ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và bảo đảm an ninh khu vực rộng lớn hơn so với Thỏa thuận hạt nhân Iran mà Mỹ ký kết dưới thời Tổng thống Barack Obama.

Ngày 20-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump lưu ý rằng lệnh ngừng bắn với Iran sẽ kết thúc vào “tối thứ Tư (22-4) theo giờ Washington” và khả năng ông gia hạn là “rất thấp” nếu không đạt được thỏa thuận, theo đài CNN.

Theo ông Trump, một thỏa thuận tiềm năng với Iran mà chính phủ của ông đang hướng tới sẽ “tốt hơn rất nhiều so với JCPOA”, ám chỉ thỏa thuận hạt nhân Iran mà Mỹ ký kết dưới thời Tổng thống Barack Obama.

"Thỏa thuận mà chúng tôi sẽ đạt được với Iran sẽ “tốt hơn rất nhiều so với JCPOA, thường được gọi là ‘Thỏa thuận hạt nhân Iran’” do ông Obama và ông Joe Biden ký kết" - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Mỹ cho rằng cách tiếp cận của ông sẽ ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và bảo đảm an ninh khu vực rộng lớn hơn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

“Đó là con đường chắc chắn dẫn tới vũ khí hạt nhân, điều sẽ không và không thể xảy ra với thỏa thuận chúng tôi đang đàm phán. Ngoài ra, hàng trăm tỉ USD đã được chuyển cho Iran. Nếu tôi không chấm dứt ‘thỏa thuận’ đó, vũ khí hạt nhân sẽ được sử dụng nhằm vào Israel và trên khắp Trung Đông, bao gồm cả các căn cứ quân sự quý giá của Mỹ” - ông Trump so sánh Thỏa thuận hạt nhân Iran 2015.

Thỏa thuận hạt nhân Iran thời ông Obama được ký kết năm 2015, nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Iran đổi lấy việc nước này được nới lỏng trừng phạt. Thỏa thuận bao gồm việc cắt giảm số lượng máy ly tâm và trữ lượng uranium, cùng với các cuộc thanh sát quốc tế.

Ông Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận này và tái áp đặt trừng phạt vào năm 2018.

Cùng ngày, trả lời phỏng vấn của hãng tin Bloomberg, ông Trump nói rằng ông sẽ không vội vàng để ký “một thỏa thuận tồi” vì Mỹ “có rất nhiều thời gian”.

Khi được hỏi liệu ông có cho rằng giao tranh sẽ lập tức tái diễn nếu không đạt được thỏa thuận hay không, ông Trump đáp: “Nếu không có thỏa thuận, tôi nghĩ sẽ như vậy”.

Iran chưa bình luận về phát ngôn của ông Trump.

Chủ tịch Quốc hội Iran - ông Mohammad Ghalibaf ngày 20-4 cho biết Iran sẽ không tiến hành đàm phán trong bối cảnh bị “đe dọa”, đồng thời ám chỉ nước này đã chuẩn bị các năng lực quân sự mới trong trường hợp đàm phán thất bại.

“Ông Trump, bằng việc áp đặt phong tỏa và vi phạm lệnh ngừng bắn, đang tìm cách biến bàn đàm phán theo cách nghĩ của ông ta thành bàn đầu hàng, hoặc tạo cớ để khơi lại chiến tranh” - ông Ghalibaf viết trên mạng xã hội.

“Chúng tôi không chấp nhận đàm phán dưới sức ép đe dọa, và trong hai tuần qua, chúng tôi đã chuẩn bị để tung ra những ‘lá bài’ mới trên chiến trường” - theo ông Ghalibaf.