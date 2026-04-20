VIDEO: Thủy quân Lục chiến Mỹ đu dây xuống tàu Iran ở Vịnh Oman 20/04/2026 18:48

Ngày 20-4, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố đoạn video cảnh Thủy quân Lục chiến Mỹ chiếm giữ một tàu chở hàng treo cờ Iran ở Vịnh Oman.

Viết trên mạng xã hội X, CENTCOM cho biết Thủy quân Lục chiến Mỹ rời tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli (LHA 7) bằng trực thăng, bay qua Biển Ả Rập để tiếp cận, lên tàu và chiếm giữ M/V Touska.

Video Thủy quân Lục chiến Mỹ chiếm giữ một tàu chở hàng treo cờ Iran ở Vịnh Oman. Nguồn: X

“Các binh sĩ đã đu dây xuống con tàu treo cờ Iran vào ngày 19-4, sau khi khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường USS Spruance (DDG 111) vô hiệu hóa hệ thống động lực của Touska, khi con tàu thương mại này không tuân thủ các cảnh báo lặp đi lặp lại từ lực lượng Mỹ trong suốt sáu giờ” - CENTCOM cho biết, kèm video về vụ việc.

Vụ việc ngày 19-4 đánh dấu lần đầu tiên Mỹ tịch thu tàu trong chiến dịch phong tỏa các cảng của Iran.

Đáp lại, Iran tuyên bố sẽ có hành động đáp trả, gọi cuộc tấn công và việc tịch thu là hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn.

Tàu M/V Touska bị lực lượng Mỹ chặn lại ở phía bắc Biển Ả Rập khi đang trên đường tới cảng Bandar Abbas của Iran.