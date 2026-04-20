IRNA: Iran không tham gia vòng đàm phán thứ hai với Mỹ 20/04/2026 08:04

(PLO)- Báo IRNA của Iran đưa tin rằng Tehran sẽ không dự vòng đàm phán thứ hai với Mỹ, cho rằng yêu cầu từ Washington phi thực tế, khiến tiến trình hòa bình bế tắc.

Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran ngày 19-4 đưa tin rằng Tehran đã từ chối tham gia vòng đàm phán hòa bình thứ hai với Mỹ.

Việc Iran vắng mặt ở vòng đàm phán tiếp theo “bắt nguồn từ những gì họ gọi là các yêu cầu quá mức từ Washington, kỳ vọng phi thực tế, sự thay đổi lập trường liên tục, những phát biểu mâu thuẫn lặp đi lặp lại, cùng việc duy trì phong tỏa hải quân - điều mà Tehran coi là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn”, IRNA đăng trên tài khoản X phiên bản tiếng Anh.

Trong một bản tin khác bằng tiếng Ba Tư, IRNA khẳng định các thông tin được công bố về vòng đàm phán hòa bình thứ hai giữa Tehran và Washington tại Islamabad là “không đúng sự thật”, hãng thông tấn Tân Hoa Xã dẫn lại.

Theo IRNA, những thông tin do Mỹ đưa ra là một phần của “trò chơi truyền thông, nằm trong chiến thuật đổ lỗi” nhằm gây sức ép lên Iran, đồng thời nhấn mạnh rằng “các yêu cầu quá mức, phi logic và phi thực tế của Mỹ, việc thường xuyên thay đổi lập trường, các tuyên bố mâu thuẫn liên tục, cũng như việc tiếp tục cái gọi là phong tỏa hải quân” đã khiến tiến trình đàm phán đến nay chưa đạt được tiến triển.

IRNA cho biết thêm, trong bối cảnh hiện tại, “không có triển vọng sáng sủa” cho các cuộc đàm phán mang lại kết quả.

IRNA đưa thông tin trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày đăng trên mạng xã hội Truth Social cho biết các đại diện của Washington đang tới thủ đô Islamabad (Pakistan) để đàm phán với Iran.

Tổng thống Mỹ cho biết Washington đã đưa ra một “thỏa thuận rất công bằng và hợp lý”, đồng thời cảnh báo mạnh mẽ nếu đàm phán thất bại.

“Chúng tôi đang đề xuất một thỏa thuận rất công bằng và hợp lý, và tôi hy vọng họ sẽ chấp nhận. Nếu không, Mỹ sẽ phá hủy toàn bộ các nhà máy điện và mọi cây cầu tại Iran. Không còn chuyện mềm mỏng nữa!” - ông Trump tuyên bố.

“Họ sẽ nhanh chóng phải xuống thang, và nếu không chấp nhận thỏa thuận, tôi sẵn sàng làm điều cần phải làm, điều lẽ ra các tổng thống Mỹ trước đây nên làm trong suốt 47 năm qua” - ông Trump nói thêm.

Phía chính phủ Iran chưa chính thức lên tiếng về thông tin trên.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Iran - ông Saeed Khatibzadeh ngày 18-4 nói rằng chưa có ngày nào được ấn định cho vòng đàm phán tiếp theo giữa Iran và Mỹ, đồng thời nói thêm rằng trước tiên hai nước cần phải đạt được thỏa thuận về khuôn khổ hiểu biết chung.