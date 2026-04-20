Xả súng hàng loạt ở Mỹ khiến 8 trẻ em thiệt mạng 20/04/2026 05:47

(PLO)- Cảnh sát mô tả vụ xả súng hàng loạt ở Mỹ đã khiến 8 trẻ em, ở độ tuổi từ 1 đến 14 tuổi, thiệt mạng là “một vụ bạo lực gia đình bi thảm”.

Tờ The Hill đưa tin, 8 trẻ em đã thiệt mạng và 3 người, bao gồm 1 thiếu niên, bị thương trong một vụ xả súng hàng loạt ở Shreveport (bang Louisiana) vào ngày 19-4. Đây là vụ xả súng hàng loạt gây chết người nhiều nhất nước Mỹ kể từ tháng 1-2024.

Nghi phạm đã chết sau khi bị cảnh sát bắn, và các nhà điều tra hiện đang xem xét nhiều hiện trường vụ án trong cái mà họ gọi là “một vụ bạo lực gia đình bi thảm”.

Cảnh sát Shreveport cho biết nghi phạm đã bắn 1 phụ nữ tại một ngôi nhà trên đường Harrison trước khi di chuyển đến một ngôi nhà khác, “nơi hành vi tàn bạo này đã được thực hiện”.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ xả súng hàng loạt ở bang Louisiana ngày 19-4. Ảnh: KSLA

Các nhà chức trách cho biết nghi phạm sau đó đã bỏ trốn khỏi hiện trường, cướp xe của một người đàn ông bằng súng và bỏ chạy trên chiếc xe này. Các sĩ quan nhanh chóng tìm thấy chiếc xe và bắt đầu cuộc truy đuổi kéo dài đến Quận Bossier.

"Các sĩ quan buộc phải nổ súng bằng vũ khí do sở cảnh sát cấp, vô hiệu hóa nghi phạm, và người này đã được xác nhận tử vong tại hiện trường" - cảnh sát cho biết.

Phát ngôn viên Sở Cảnh sát Shreveport - ông Christopher Bordelon cho biết rằng một số trẻ em có quan hệ họ hàng với nghi phạm xả súng, và các vụ xả súng xảy ra tại 3 ngôi nhà khác nhau.

Ông Bordelon cho biết tổng cộng ít nhất 10 người đã bị bắn, nhưng không cung cấp chi tiết về tình trạng của các nạn nhân sống sót.

Ngoài các nạn nhân là trẻ em, cảnh sát Shreveport cho biết 2 phụ nữ bị thương nặng và hiện đang được điều trị tại một bệnh viện địa phương. Một thiếu niên cũng bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát không cho biết các nạn nhân này bị thương như thế nào.

“Đây là một thảm kịch không thể tưởng tượng nổi đã ảnh hưởng sâu sắc đến toàn bộ cộng đồng của chúng ta. Sự mất mát những sinh mạng trẻ tuổi này là rất đau lòng, và chúng tôi xin chia sẻ nỗi đau với các gia đình bị ảnh hưởng” - theo Sở Cảnh sát Shreveport.

Các quan chức cho biết họ vẫn đang thu thập thông tin chi tiết về hiện trường vụ án, trải dài trên ba khu dân cư.

Cảnh sát không công bố tên của nghi phạm nhưng cho biết đó là một người đàn ông trưởng thành. Cảnh sát chưa xác định được động cơ nhưng mô tả vụ việc là một vụ bạo lực trong gia đình.

Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry chia sẻ rằng ông và vợ "vô cùng đau lòng trước tình huống khủng khiếp này, và chúng tôi đang cầu nguyện cho tất cả những người bị ảnh hưởng”.