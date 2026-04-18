Ông Trump: Mỹ cấm Israel ném bom Lebanon 18/04/2026 05:17

(PLO)- Ông Trump nói Mỹ cấm Israel tiếp tục ném bom ở Lebanon sau khi Lebanon và Israel đã đồng ý một lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày do Washington làm trung gian.

Ngày 17-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đã cấm Israel tiếp tục ném bom ở Lebanon, đồng thời nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào giữa Mỹ và Iran đều không liên quan cuộc xung đột ở Lebanon, theo hãng tin Reuters.

"Israel sẽ không ném bom Lebanon nữa. Mỹ đã cấm họ làm điều đó. Đủ rồi!!!" - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: WHITE HOUSE

Cùng ngày, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu nói rằng con đường dẫn đến hòa bình với Lebanon còn dài, “nhưng chúng ta đã bắt đầu”, khi ông bảo vệ quyết định chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày với Hezbollah, theo The Times of Israel.

Ông Netanyahu đã tìm cách nhìn nhận thỏa thuận ngừng bắn theo hướng tích cực.

“Một tay cầm vũ khí, tay kia chìa ra vì hòa bình” - ông Netanyahu phát biểu trong một video, giải thích rằng theo yêu cầu của ông Trump, Israel đang “tạo cơ hội để thúc đẩy một giải pháp ngoại giao và quân sự kết hợp với chính phủ Lebanon".

Tuy nhiên, ông Netanyahu nói rõ chiến dịch chống Hezbollah còn lâu mới kết thúc. Thủ tướng Israel lập luận rằng kể từ ngày 7-10-2023, Israel đã loại bỏ mối đe dọa xâm nhập và hỏa lực chống tăng từ Hezbollah và tiêu hủy khoảng 90% kho tên lửa của lực lượng này.

“Tôi sẽ nói thẳng thắn, chúng tôi vẫn chưa hoàn thành công việc” - ông Netanyahu nói thêm, cảnh báo rằng các hành động tiếp theo đang được lên kế hoạch chống lại các mối đe dọa tên lửa và máy bay không người lái còn lại.

Ông Netanyahu còn nói rằng việc giải tán Hezbollah sẽ đòi hỏi “nỗ lực bền bỉ, sự kiên nhẫn và sự khéo léo trong ngoại giao".

Về những phát ngôn của ông Trump về việc cấm Israel ném bom Lebanon, Văn phòng Thủ tướng Israel đã không phản hồi ngay lập tức. Tuy nhiên, một nguồn tin cấp cao của Israel nói với hãng tin Axios rằng ông Netanyahu được cho là đã “sững sờ và lo ngại” trước phát ngôn của ông Trump sau khi biết được thông tin này từ truyền thông.

Axios cho biết các phụ tá của ông Netanyahu, bao gồm Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter, đã vội vàng tìm hiểu ý nghĩa của những phát ngôn của ông Trump, và đã liên hệ với Nhà Trắng để làm rõ vì chúng mâu thuẫn với các điều khoản của thỏa thuận.

Một quan chức Mỹ sau đó đã làm rõ những phát ngôn của ông Trump, nói với The Times of Israel rằng “thỏa thuận ngừng bắn giữa Lebanon và Israel nêu rõ Israel sẽ không tiến hành bất kỳ hoạt động quân sự tấn công nào chống lại các mục tiêu của Lebanon nhưng vẫn bảo lưu quyền tự vệ chống lại các cuộc tấn công đã được lên kế hoạch, sắp xảy ra hoặc đang diễn ra”.