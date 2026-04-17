Ông Trump: Chiến tranh sắp kết thúc rồi, sẽ đến Pakistan ký kết nếu đạt thỏa thuận với Iran 17/04/2026 18:10

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với Iran có thể được công bố “khá sớm” và ông sẽ đến Pakistan để dự lễ ký kết nếu hai bên đạt được thỏa thuận.

Ngày 17-4 (giờ VN), Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự tin tưởng rằng một thỏa thuận có thể sớm đạt được để chấm dứt chiến tranh với Iran, và nói rằng lực lượng Hezbollah nên ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày do Mỹ bảo trợ giữa Lebanon và Israel.

Ông Trump: Cuộc chiến ở Iran sắp kết thúc

Tổng thống Trump lạc quan rằng thỏa thuận với Iran sắp đạt được, đồng thời cho biết việc gia hạn lệnh ngừng bắn hai tuần với Tehran là khả thi, nhưng có thể không cần thiết, theo hãng tin Reuters.

“Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi đang rất gần đạt được thỏa thuận với Iran" - ông Trump nói với phóng viên, cho biết thêm nếu một thỏa thuận được đạt được và ký kết tại thủ đô Islamabad của Pakistan, ông có thể sẽ đến đó dự lễ ký kết.

Ông Trump sau đó nói thêm rằng chiến tranh "sắp kết thúc rồi".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Hãng tin Bloomberg đưa tin rằng ông Trump nói rằng Iran đã đưa ra những nhượng bộ quan trọng trong các cuộc đàm phán với Mỹ, đồng thời thông báo rằng một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh có thể được công bố “khá sớm”.

“Iran muốn đạt được một thỏa thuận. Họ sẵn sàng làm những điều mà hai tháng trước họ không sẵn sàng làm. Chúng tôi đang có một cuộc đàm phán rất thành công ngay bây giờ. Nếu điều đó xảy ra, nó sẽ được công bố khá sớm” - ông Trump lạc quan.

Một số nhà lãnh đạo ở các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh Ba Tư và châu Âu dự kiến ​​sẽ mất khoảng 6 tháng để đạt được thỏa thuận hòa bình và lệnh ngừng bắn nên được gia hạn trong khoảng thời gian đó, theo các quan chức quen thuộc với vấn đề này.

Một nguồn tin Pakistan tham gia làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran nói với Reuters rằng các cuộc trao đổi phía sau hậu trường đã ghi nhận những tiến triển và một cuộc gặp sắp tới giữa hai bên có thể dẫn đến việc ký kết một bản ghi nhớ, tiếp theo là một thỏa thuận toàn diện trong vòng 60 ngày.

"Cả hai bên đều đồng ý về nguyên tắc và các chi tiết kỹ thuật sẽ được giải quyết sau” - nguồn tin cho biết.

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pakistan - Thống chế Asim Munir. Ảnh: INDIA TODAY

Trong khi đó, một nguồn tin ngoại giao cho biết nhà trung gian hòa giải chủ chốt của Pakistan - Thống chế Asim Munir đã tiến hành các cuộc đàm phán tại Tehran từ ngày 15-4 và đã đạt được bước đột phá về "các vấn đề nan giải".

Những vấn đề đó bao gồm tham vọng hạt nhân của Tehran, với việc Mỹ đề xuất tại cuộc đàm phán cuối tuần trước về việc đình chỉ mọi hoạt động hạt nhân của Iran trong 20 năm. Theo những người quen thuộc với các đề xuất này, Tehran đề nghị đình chỉ từ 3 đến 5 năm.

Iran đã yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế, và Washington đã gây áp lực để loại bỏ bất kỳ uranium làm giàu cao nào khỏi Iran. Hai nguồn tin Iran cho biết đã có dấu hiệu thỏa hiệp về kho dự trữ uranium làm giàu cao, với việc Tehran xem xét vận chuyển một phần ra khỏi nước này.

Ngày 16-4, Tổng thống Trump nói rằng Iran đã đồng ý chuyển giao cho Mỹ số vật liệu hạt nhân còn sót lại nằm sâu dưới lòng đất sau cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran vào tháng 6-2025.

Tehran vẫn chưa bình luận về phát ngôn của Tổng thống Mỹ rằng Iran đã từ bỏ sự phản đối đối với các yêu cầu quan trọng của Mỹ, bao gồm chương trình hạt nhân của Iran.

Iran mô tả 'lằn ranh đỏ' trong đàm phán với Mỹ

Phát biểu với các phóng viên bên lề Diễn đàn Ngoại giao Antalya, Thứ trưởng Ngoại giao Iran - ông Saeed Khatibzadeh cho biết Tehran bác bỏ bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời nào và đang tìm kiếm một giải pháp toàn diện để chấm dứt chiến tranh trên toàn khu vực.

Ông Khatibzadeh nói rằng bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng phải bao gồm tất cả các khu vực xung đột “từ Lebanon đến Biển Đỏ”, mô tả đây là “lằn ranh đỏ” của Iran.

“Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời nào” - ông Khatibzadeh nói, thêm rằng vòng xoáy xung đột “phải chấm dứt tại đây một lần và mãi mãi”.

Về Eo biển Hormuz, ông Khatibzadeh cho biết tuyến đường thủy này từ trước đến nay vẫn luôn thông thoáng, đồng thời cáo buộc Mỹ và Israel gây ra bất ổn trong khu vực khi nói rằng hành động của họ đã ảnh hưởng tiêu cực đến thương mại toàn cầu và nền kinh tế nói chung.