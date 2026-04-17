Rơi trực thăng giữa rừng Indonesia, không ai sống sót 17/04/2026 07:27

(PLO)- Sáng nay, lực lượng cứu hộ Indonesia sẽ nối lại công tác tìm kiếm tại hiện trường vụ rơi trực thăng ở tỉnh Tây Kalimantan.

Tối 16-4, lực lượng cứu hộ Indonesia xác nhận toàn bộ 8 người trên chiếc trực thăng mất tích trước đó tại tỉnh Tây Kalimantan đã thiệt mạng, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Chiếc trực thăng, thuộc sở hữu của hãng hàng không địa phương Matthew Air Nusantara, đã cất cánh từ tỉnh Tây Kalimantan trên đảo Borneo hướng đến một điểm đến khác trong cùng tỉnh, theo cơ quan tìm kiếm và cứu hộ địa phương (Basarnas).

Liên lạc của chiếc trực thăng bị mất vào khoảng 8 giờ 10 sáng 16-4 (giờ địa phương).

Mảnh vỡ của chiếc trực thăng đã được tìm thấy ở khu vực rừng rậm với địa hình đồi núi hiểm trở thuộc tỉnh Tây Kalimantan của Indonesia vào sáng 16-4.

Rơi trực thăng giữa rừng ở Indonesia, toàn bộ 8 người thiệt mạng. Ảnh: Antara

Trung tá Nurrachman Gindha Dradhizya - quan chức tham gia công tác cứu nạn - cho biết 4 thi thể đã được đưa ra khỏi hiện trường, trong khi 3 nạn nhân vẫn còn bên trong phần thân trực thăng.

Theo danh sách hành khách, chiếc trực thăng chở 8 người. Hiện tại, công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân cuối cùng vẫn đang được tiến hành. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết tối tăm, chiến dịch cứu nạn không thể tiếp tục. Nhóm cứu hộ quyết định tạm dừng hoạt động và sẽ tiếp tục vào sáng 17-4.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục vào sáng mai, bao gồm việc cố gắng cắt xuyên qua đống đổ nát của trực thăng để tìm kiếm các thi thể vẫn còn bên trong” - ông Dradhizya nói thêm.