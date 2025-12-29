Mỹ: Kinh hoàng 2 trực thăng va nhau trên không, 1 phi công thiệt mạng 29/12/2025 05:47

(PLO)- Hai trực thăng va nhau trên không và rơi xuống một cánh đồng tại miền nam bang New Jersey (Mỹ), khiến 1 phi công thiệt mạng và 1 phi công bị thương

Ngày 28-12, hai trực thăng đã va nhau trên không tại miền nam bang New Jersey (Mỹ), khiến 1 phi công thiệt mạng và 1 phi công bị thương, đài CNN dẫn thông tin từ giới chức Mỹ.

Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ, chiếc trực thăng Enstrom F-28A và chiếc trực thăng Enstrom 280C đã “va nhau trên không” vào khoảng 11 giờ 25 phút sáng 28-12 (giờ địa phương), gần sân bay đô thị Hammonton.

Thông cáo cho biết tại thời điểm xảy ra va chạm, trên mỗi trực thăng chỉ có phi công điều khiển.

Hiện trường vụ hai trực thăng va nhau ở bang New Jersey (Mỹ) ngày 28-12. Ảnh: CNN

Cả hai trực thăng rơi xuống một cánh đồng tại Hammonton và cả hai phi công đều được đưa tới trung tâm chấn thương, Trưởng phòng Cứu hỏa Hammonton, ông Sean Macri, nói với CNN.

Theo ông Macri, một phi công rơi vào tình trạng “có nguy cơ ngừng tim” khi được đưa lên xe cứu thương.

Video hiện trường cho thấy các mảnh xác máy bay bị biến dạng, với những cánh quạt trực thăng dài cắm thẳng lên khỏi mặt đất.

Giấy tờ và quần áo vương vãi trên cánh đồng cạnh chiếc Enstrom F-28A màu đỏ bị hư hỏng nặng, trong khi thân máy bay màu trắng của chiếc Enstrom 280C nằm gần đó, cháy đen đến mức không thể nhận dạng.

Trực thăng Enstrom 280C sau vụ tai nạn. Ảnh: FOX5

Trực thăng Enstrom F-28A sau vụ tai nạn. Ảnh: FOX5

“Rất khó để nhận ra đó từng là một chiếc trực thăng” - ông Macri nói.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ cho biết đã mở cuộc điều tra về vụ tai nạn, cử điều tra viên tới hiện trường để thu thập dữ liệu đường bay, hồ sơ bảo dưỡng máy bay, thông tin liên lạc với kiểm soát không lưu, lời khai nhân chứng và các tài liệu liên quan khác.

“Sau khi xác máy bay của cả hai trực thăng được ghi nhận đầy đủ, chúng sẽ được di chuyển tới một cơ sở an toàn để tiếp tục đánh giá” - Ủy ban cho biết.

Thượng nghị sĩ Cory Booker của bang New Jersey cho biết văn phòng của ông đang liên hệ với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và yêu cầu cung cấp thêm thông tin về vụ tai nạn.

“Những thông tin về vụ tai nạn trực thăng gây chết người xảy ra sáng nay ở miền nam New Jersey thật kinh hoàng và đau lòng. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới những người bị ảnh hưởng và gia đình của họ” - ” ông Booker viết trên mạng xã hội.

Thị trấn Hammonton, thuộc hạt Atlantic, cách TP Philadelphia khoảng 56 km.

Sở Cứu hỏa Hammonton đã kêu gọi người dân không tiếp cận khu vực xảy ra tai nạn trong khi lực lượng khẩn cấp đang xử lý hiện trường.