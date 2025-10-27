Tiêm kích, trực thăng từ tàu sân bay Mỹ rơi ở Biển Đông 27/10/2025 08:19

(PLO)- Một tiêm kích và một trực thăng thuộc tàu sân bay USS Nimitz của Hải quân Mỹ đã bị rơi khi làm nhiệm vụ ở Biển Đông.

Một trực thăng MH-60R Sea Hawk và một máy bay chiến đấu F/A-18 Super Hornet thuộc tàu sân bay USS Nimitz của Hải quân Mỹ đã bị rơi khi đang làm nhiệm vụ trên Biển Đông vào ngày 26-10, theo trang USNI News.

Theo thông báo của Hạm đội Thái Bình Dương, vào khoảng 2 giờ 45 phút chiều 26-10 (giờ địa phương), một trực thăng MH-60R Sea Hawk thuộc Phi đội trực thăng tấn công hàng hải 73 đã rơi xuống vùng biển Biển Đông khi đang thực hiện các nhiệm vụ thường lệ từ tàu sân bay. Sau đó, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã cứu sống an toàn cả ba thành viên phi hành đoàn của trực thăng này.

Chưa đầy một giờ đồng hồ sau, vào lúc 3 giờ 15 phút, một chiếc tiêm kích Super Hornet hai chỗ ngồi của Phi đội tiêm kích tấn công 22 cũng bị rơi khi đang bay từ tàu sân bay USS Nimitz.

Tàu sân bay USS Nimitz. Ảnh: HẢI QUÂN MỸ

Hạm đội Thái Bình Dương cho biết cả hai thành viên phi hành đoàn của tiêm kích này đều đã nhảy dù thành công và được lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ an toàn.

Hiện tất cả 5 người trên trực thăng, tiêm kích gặp nạn nói trên đều an toàn và ổn định. Hải quân Mỹ đang điều tra làm rõ hai vụ tai nạn.

USS Nimitz là tàu sân bay có số năm hoạt động nhiều nhất của Hải quân Mỹ. Nó được triển khai tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương với tư cách là một phần của Nhóm tác chiến tàu sân bay 11, thường xuyên tiến hành các hoạt động tự do hàng hải và an ninh hàng hải ở Biển Đông.

Tàu sân bay USS Nimitz đang thực hiện nhiệm vụ cuối cùng trước khi quay trở lại Bờ Tây của Mỹ. Ngày 28-3, tàu sân bay này cùng các tàu hộ tống và Phi đoàn Không quân Tàu sân bay số 17 đã rời khỏi Bờ Tây để nhận nhiệm vụ.

Tàu sân bay này đã hoạt động ở Trung Đông trong phần lớn mùa hè, như một phần trong chiến dịch đáp trả của Mỹ trước các cuộc tấn công của lực lượng Hồi giáo vũ trang Houthis vào tàu thương mại. Tàu sân bay đã tiến vào Biển Đông vào ngày 17-10.