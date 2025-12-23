Quốc hội Ukraine bắt tay sửa luật để tổ chức bầu cử tổng thống thời chiến 23/12/2025 06:14

(PLO)- Một nhóm công tác do Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Ukraine - ông Oleksandr Korniyenko đứng đầu được thành lập để chuẩn bị dự thảo luật "dùng một lần" về bầu cử tổng thống trong thời gian thiết quân luật.

Chủ tịch Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) Ruslan Stefanchuk hôm 22-12 thông báo rằng ông đã ký lệnh thành lập nhóm công tác để chuẩn bị các dự thảo luật liên quan việc tổ chức bầu cử tổng thống trong điều kiện thiết quân luật, theo hãng thông tấn Ukraine Ukrinform.

Thông báo trên mạng xã hội Facebook, ông Stefanchuk cho biết nhóm công tác này sẽ do Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Ukraine - ông Oleksandr Korniyenko đứng đầu.

Các thành viên của nhóm công tác là “đại diện của tất cả các đảng và liên minh trong Quốc hội mà không có ngoại lệ, cũng như các chuyên gia xã hội dân sự - đặc biệt là Opora và các chuyên gia khác am hiểu sâu sắc về các vấn đề tổ chức bầu cử, với sự tham gia của Ủy ban Bầu cử trung ương [Ukraine]”.

Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk. Ảnh: FACEBOOK/Ruslan Stefanchuk

Opora là một tổ chức nghiên cứu và tư vấn chính sách phi chính phủ và phi đảng phái hàng đầu của Ukraine, đã tham gia vào việc giám sát bầu cử và phân tích hoạt động quốc hội và các cải cách lập pháp của nước này trong 15 năm qua.

Ông Stefanchuk lưu ý rằng đây là dự thảo luật về bầu cử đầu tiên của Ukraine phải tính đến những thách thức do chiến sự đang diễn ra với Nga. Dự thảo cần phải quy định: quyền bầu cử cụ thể cho quân nhân; cơ chế bỏ phiếu cho người Ukraine ở nước ngoài; thủ tục tổ chức bầu cử tại “các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời” – tức là các lãnh thổ được công nhận quốc tế của Ukraine nhưng đã rơi vào quyền kiểm soát của các lực lượng Nga; và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế để cuộc bầu cử được công nhận là dân chủ.

“Đối với mỗi vấn đề, đều có một loạt các ưu điểm và nhược điểm cần được xem xét. Chúng ta phải nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế tốt nhất và đề xuất một đạo luật mới cho Ukraine” - ông Stefanchuk nhấn mạnh, đồng thời lưu ý rằng luật mới sẽ chỉ được áp dụng trong cuộc bầu cử tổng thống lần này.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 9-12 tuyên bố nước này sẵn sàng tổ chức bầu cử ngay trong giai đoạn thiết quân luật nếu nhận được các bảo đảm an ninh từ Mỹ và các đối tác châu Âu.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử trung ương Ukraine - ông Serhiy Dubovyk hôm 22-12 nhấn mạnh rằng luật hiện hành của nước này cấm tổ chức bầu cử trong thời gian thiết quân luật, do đó trách nhiệm giải quyết vấn đề pháp lý này thuộc về Quốc hội Ukraine.

Ông Dubovyk bày tỏ hy vọng nhóm công tác vừa được ông Stefanchuk công bố sẽ sớm bắt đầu hoạt động và cam kết Uỷ ban Bầu cử trung ương sẽ “tích cực tham gia vào các quá trình này và tổ chức việc chuẩn bị các văn bản pháp luật”.